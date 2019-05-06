Генпрокуратура завела дело о милитаризации детей и молодежи боевиками "ДНР"

Детей агитируют через военные лагеря и псевдопатриотические клубы.

Генпрокуратура завела дело о милитаризации детей и молодежи боевиками
Фото: novosti.dn.ua

Генпрокуратура Украины расследует милитаризацию детей и молодежи террористами "ДНР". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В нарушение норм международного права, а также законов и обычаев войны представители незаконного вооруженного формирования террористической организации "ДНР" при финансовой и организационной поддержке РоSSийской Федерации через военные лагеря и псевдопатриотические клубы готовят детей к боевым действиям. Вместе с тем детей воспитывают в духе идеологии сепаратизма и "русского мира", - сказано в сообщении.

По установленным фактам открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-4, ч. 1 ст. 304, ч. 3 ст. 149 и ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Отмечается, что в соответствии со статьями 47, 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны оккупационное государство не имеет права принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах.

Находящиеся под защитой лица не могут быть принуждены выполнять любую работу, которая предусматривала бы их участие в военных операциях. Оккупационное государство не может требовать от находящихся под защитой лиц применять силу для обеспечения безопасности помещений, где они выполняют порученную им работу.

В Генпрокуратуре сообщили, что сейчас принимаются меры для установления лиц, причастных к совершению указанных вопиющих правонарушений.

Полученные доказательства нарушения РоSSийской Федерацией и ее оккупационной администрацией норм международного права будут переданы в Международный уголовный суд.

Напомним, 4 мая правозащитники сообщили, что террористы "ДНР" при финансовой и организационной поддержке РФ проводят тотальную милитаризацию детей, подростков и молодежи проживающей на оккупированной части Донецкой области, через лагеря военной подготовки и псевдо патриотические клубы.


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