Социологи рассказали, сколько украинцев планируют будущее своих детей в Украине, если угроза войны останется

Только около половины украинцев планируют будущее своих детей или внуков в Украине, если будет сохраняться угроза войны. Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС) по заказу CASE Украина.

В частности, в случае продолжения войны, как сейчас, только 42,9% жителей Украины планируют будущее своих детей и внуков в Украине.

По данным исследования, в случае перемирия и отложения войны на потом, 54,7% украинцев рассматривают будущее своих детей и внуков в Украине.

При условии, что власть РФ поменяется на демократическую, 76,8% украинцев согласны планировать будущее детей и внуков в Украине.

Кроме того, согласно исследованию социологов, на планирование будущего украинцев примерно одинаково влияет как вступление Украины в НАТО или получение более весомых гарантий безопасности (85,1%), так и капитуляция и разоружение РФ (84,5%).

Социологи отмечают, что женщины предъявляют несколько большие требования к безопасности, чем мужчины. В частности, в случае установления перемирия 57,1% мужчин согласны планировать будущее детей или внуков в Украине по сравнению с 52,7% женщин.

Чем дальше на Запад, тем меньше связь между опасностью и планированием будущего в Украине, отмечают социологи.

Например, в случае продолжения войны, будущее детей и внуков в Украине планируют 34,8% жителей Востока, 38,8% жителей Юга, 44,6% жителей центральных и северных областей и 48,5% жителей западной Украины.

По данным исследования, среди жителей восточной Украины заметно выше желание планировать будущее детей и внуков за границей, независимо от развития событий. В частности, о таком намерении заявили 4,3% жителей Востока, 1,8% южан, 1,5% жителей Центра, а также 1% жителей Запада.