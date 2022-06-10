Возросло количество раненых оккупантами украинских детей — Офис генпрокурора

Более 754 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вторжения РФ . По состоянию на утро 10 июня 2022 года официальное количество детей-жертв за сутки не изменилось - 263. Возросло количество раненых — 491, сообщил Офис генпрокурора.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По данным Офиса генпрокурора, больше всего детей пострадало в Донецкой области – 192, Харьковской – 132, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

Сообщается, что 7 июня в результате вражеских обстрелов с. Роты Бахмутского района Донецкой области получили ранения двое детей 14 и 17 лет.

8 июня в Николаевской области в результате взрывной волны пострадал мальчик.

Из-за бомбардировок и обстрелов захватчиками повреждено 1 971 учебное заведение в Украине, 194 — разрушены полностью.