Возросло количество раненых оккупантами украинских детей — Офис генпрокурора

263 ребенка погибли.

Возросло количество раненых оккупантами украинских детей — Офис генпрокурора
© Людмила Денисова / Facebook

Более 754 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вторжения РФ. По состоянию на утро 10 июня 2022 года официальное количество детей-жертв за сутки не изменилось - 263. Возросло количество раненых — 491, сообщил Офис генпрокурора.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По данным Офиса генпрокурора, больше всего детей пострадало в Донецкой области – 192, Харьковской – 132, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

Сообщается, что 7 июня в результате вражеских обстрелов с. Роты Бахмутского района Донецкой области получили ранения двое детей 14 и 17 лет.

8 июня в Николаевской области в результате взрывной волны пострадал мальчик.

Из-за бомбардировок и обстрелов захватчиками повреждено 1 971 учебное заведение в Украине, 194 — разрушены полностью.

«Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через единственный доказательный хаб: warcrimes.gov.ua и по телефонам: +380961004438, +380683235856», - напоминает Офис генпрокурора.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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