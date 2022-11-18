З початку війни окупанти вбили 433 дитини в Україні — Офіс генпрокурора

Станом на ранок 18 листопада 2022 року понад 1 270 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення РФ . За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 433 дитини загинуло та понад 837 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними Офісу генпрокурора, найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 423, Харківській - 265, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 64, Дніпропетровській - 32.

Зокрема, 17 листопада внаслідок ракетного удару РФ по приватному будинку в м. Вільнянськ Запорізької області загинуло десять людей, серед них двоє дітей 11 та 17 років.

Також 17 листопада внаслідок ударів РФ по м. Дніпро отримала поранення 15-річна дівчинка.

А 16 листопада через ворожий обстріл м. Ізюм Харківської області 11-річна дівчинка отримала поранення.

Крім того, через російські бомбардування та обстріли в Україні пошкоджено 2 719 закладів освіти, 332 з них зруйновані повністю.

В Офісі генпрокурора нагадали про те, що надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.