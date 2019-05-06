Минздрав просит полицию и АМКУ проверить тендеры по Национальному институту рака

Тендер объявило ГП "Государственный строительный центр Минздрава".

Минздрав просит полицию и АМКУ проверить тендеры по Национальному институту рака
www.amc.gov.ua

Министерство здравоохранения Украины обратилось в правоохранительные органы для проверки информации "Наших денег" о махинациях на тендерах Национального института рака. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"5 апреля ГП "Государственный строительный центр Министерства здравоохранения Украины" объявило тендер на развитие Национального института рака с ожидаемой стоимостью 2,46 миллиарда гривен. Проект "Наши деньги" проанализировал тендерные условия и обнаружил признаки потенциальных нарушений", - сказано в сообщении.

Министерство как центральный орган исполнительной власти инициировало инвестиционных проект и утвердило титул строительства. Разработка тендерных условий, соответствующей документации и проведение тендера находились в компетенции исключительно ГП "Государственный строительный центр Министерства здравоохранения Украины".

Согласно закону, государственное предприятие не согласовывает тендерную документацию с Минздравом Украины.

"Позиция Минздрава Украины остается неизменной: коррупционные схемы в системе здравоохранения недопустимы. Чтобы предотвратить нарушения в тендерных условиях по развитию Национального института рака, МОЗ Украины обратилось к Национальной полиции Украины, Антимонопольному комитету Украины и Государственной аудиторской службе Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее Минздрав сообщил, что размещение электронных записей на серверах ведомства является бесплатным, а оплату за добавление записей самовольно внедрило ГП "Украинский медицинский центр безопасности дорожного движения".


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