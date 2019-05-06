В Кабмине назвали виды экономической деятельности, относящиеся к креативной индустрии. Программирование в списке
Правительство утвердило перечень видов экономической деятельности, которые относятся к креативных индустрий. Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров Украины, пишут
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Владимир Гройсман.
Какие виды деятельности входят в список
Ниже полный список видов деятельности, относящихся к креативной индустрии, с указанием кодов КВЭД:
- 32.12 – Производство ювелирных и подобных изделий.
- 32.13 – Производство бижутерии и подобных изделий.
- 32.20 – Производство музыкальных инструментов.
- 58.11 – Издание книг.
- 58.13 – Издание газет.
- 58.14 – Издание журналов и периодических изданий.
- 58.19 – Прочие виды издательской деятельности.
- 58.21 – Издание компьютерных игр.
- 58.29 – Издание другого программного обеспечения.
- 59.11 – Производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ.
- 59.12 – Компоновка кино- и видеофильмов, телевизионных программ.
- 59.13 – Распространение кино- и видеофильмов, телевизионных программ.
- 59.14 – Демонстрация кинофильмов.
- 59.20 – Издание звукозаписей.
- 60.10 – Деятельность в сфере радиовещания.
- 60.20 – Деятельность в сфере телевизионного вещания.
- 62.01 – Компьютерное программирование.
- 62.02 – Консультации по вопросам информатизации.
- 63.91 – Деятельность информационных агентств.
- 70.21 – Деятельность в сфере связей с общественностью.
- 71.11 – Деятельность в сфере архитектуры.
- 72.20 – Исследования и экспериментальные разработки в области общественных и гуманитарных наук.
- 73.11 – Рекламные агентства.
- 73.12 – Посредничество в размещении рекламы в средствах массовой информации.
- 74.10 – Специализированная деятельность по дизайну.
- 74.20 – Деятельность в сфере фотографии.
- 74.30 – Предоставление услуг по переводу.
- 85.52 – Образование в сфере культуры.
- 90.01 – Театральная и концертная деятельность.
- 90.02 – Деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий.
- 90.03 – Индивидуальная художественная деятельность.
- 90.04 – Функционирование театральных и концертных залов.
- 91.01 – Функционирование библиотек и архивов.
- 91.02 – Функционирование музеев.
Зачем это нужно
Как отмечается в сообщении, применение данного перечня (всего в нем 34 КВЭДа) позволит определить их вклад в ВВП страны, а также долю лиц, занятых в этих сферах, количество предприятий, их оборот и т.п.
В правительстве давно ведутся споры о том, как вывести экономику из тени, не навредив при этом некоторым представителям креативной индустрии – в частности IT, которое занимает 3 место в структуре украинского ВВП.
“Идея – дистанцировать креативные индустрии и дать им возможность развиваться. Какие именно условия – обсуждается. Но в развитых странах 40-45% людей заняты в креативных индустриях, так как они создают больше добавленной стоимости, чем традиционные”, – отмечал ранее Дмитрий Овчаренко, и.о. исполнительного директора ассоциации IT Ukraine.
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