В Кабмине назвали виды экономической деятельности, относящиеся к креативной индустрии. Программирование в списке

Правительство утвердило перечень видов экономической деятельности, которые относятся к креативных индустрий. Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров Украины, пишут AIN.UA .

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Владимир Гройсман.

Какие виды деятельности входят в список

Ниже полный список видов деятельности, относящихся к креативной индустрии, с указанием кодов КВЭД:

32.12 – Производство ювелирных и подобных изделий.

32.13 – Производство бижутерии и подобных изделий.

32.20 – Производство музыкальных инструментов.

58.11 – Издание книг.

58.13 – Издание газет.

58.14 – Издание журналов и периодических изданий.

58.19 – Прочие виды издательской деятельности.

58.21 – Издание компьютерных игр.

58.29 – Издание другого программного обеспечения.

59.11 – Производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ.

59.12 – Компоновка кино- и видеофильмов, телевизионных программ.

59.13 – Распространение кино- и видеофильмов, телевизионных программ.

59.14 – Демонстрация кинофильмов.

59.20 – Издание звукозаписей.

60.10 – Деятельность в сфере радиовещания.

60.20 – Деятельность в сфере телевизионного вещания.

62.01 – Компьютерное программирование.

62.02 – Консультации по вопросам информатизации.

63.91 – Деятельность информационных агентств.

70.21 – Деятельность в сфере связей с общественностью.

71.11 – Деятельность в сфере архитектуры.

72.20 – Исследования и экспериментальные разработки в области общественных и гуманитарных наук.

73.11 – Рекламные агентства.

73.12 – Посредничество в размещении рекламы в средствах массовой информации.

74.10 – Специализированная деятельность по дизайну.

74.20 – Деятельность в сфере фотографии.

74.30 – Предоставление услуг по переводу.

85.52 – Образование в сфере культуры.

90.01 – Театральная и концертная деятельность.

90.02 – Деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий.

90.03 – Индивидуальная художественная деятельность.

90.04 – Функционирование театральных и концертных залов.

91.01 – Функционирование библиотек и архивов.

91.02 – Функционирование музеев.

Зачем это нужно

Как отмечается в сообщении, применение данного перечня (всего в нем 34 КВЭДа) позволит определить их вклад в ВВП страны, а также долю лиц, занятых в этих сферах, количество предприятий, их оборот и т.п.

В правительстве давно ведутся споры о том, как вывести экономику из тени, не навредив при этом некоторым представителям креативной индустрии – в частности IT, которое занимает 3 место в структуре украинского ВВП .