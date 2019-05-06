В Кабмине назвали виды экономической деятельности, относящиеся к креативной индустрии. Программирование в списке

Правительство утвердило перечень видов экономической деятельности, которые относятся к креативных индустрий. Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров Украины, пишут AIN.UA.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Владимир Гройсман.

Какие виды деятельности входят в список

Ниже полный список видов деятельности, относящихся к креативной индустрии, с указанием кодов КВЭД:

  • 32.12 – Производство ювелирных и подобных изделий.
  • 32.13 – Производство бижутерии и подобных изделий.
  • 32.20 – Производство музыкальных инструментов.
  • 58.11 – Издание книг.
  • 58.13 – Издание газет.
  • 58.14 – Издание журналов и периодических изданий.
  • 58.19 – Прочие виды издательской деятельности.
  • 58.21 – Издание компьютерных игр.
  • 58.29 – Издание другого программного обеспечения.
  • 59.11 – Производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ.
  • 59.12 – Компоновка кино- и видеофильмов, телевизионных программ.
  • 59.13 – Распространение кино- и видеофильмов, телевизионных программ.
  • 59.14 – Демонстрация кинофильмов.
  • 59.20 – Издание звукозаписей.
  • 60.10 – Деятельность в сфере радиовещания.
  • 60.20 – Деятельность в сфере телевизионного вещания.
  • 62.01 – Компьютерное программирование.
  • 62.02 – Консультации по вопросам информатизации.
  • 63.91 – Деятельность информационных агентств.
  • 70.21 – Деятельность в сфере связей с общественностью.
  • 71.11 – Деятельность в сфере архитектуры.
  • 72.20 – Исследования и экспериментальные разработки в области общественных и гуманитарных наук.
  • 73.11 – Рекламные агентства.
  • 73.12 – Посредничество в размещении рекламы в средствах массовой информации.
  • 74.10 – Специализированная деятельность по дизайну.
  • 74.20 – Деятельность в сфере фотографии.
  • 74.30 – Предоставление услуг по переводу.
  • 85.52 – Образование в сфере культуры.
  • 90.01 – Театральная и концертная деятельность.
  • 90.02 – Деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий.
  • 90.03 – Индивидуальная художественная деятельность.
  • 90.04 – Функционирование театральных и концертных залов.
  • 91.01 – Функционирование библиотек и архивов.
  • 91.02 – Функционирование музеев.

Зачем это нужно

Как отмечается в сообщении, применение данного перечня (всего в нем 34 КВЭДа) позволит определить их вклад в ВВП страны, а также долю лиц, занятых в этих сферах, количество предприятий, их оборот и т.п.

В правительстве давно ведутся споры о том, как вывести экономику из тени, не навредив при этом некоторым представителям креативной индустрии – в частности IT, которое занимает 3 место в структуре украинского ВВП.

“Идея – дистанцировать креативные индустрии и дать им возможность развиваться. Какие именно условия – обсуждается. Но в развитых странах 40-45% людей заняты в креативных индустриях, так как они создают больше добавленной стоимости, чем традиционные”, – отмечал ранее Дмитрий Овчаренко, и.о. исполнительного директора ассоциации IT Ukraine.


Майя Яровая, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Епифаний встретился с Зеленским в Михайловском монастыреЕпифаний встретился с Зеленским в Михайловском монастыре
США впервые использовали истребители F-35A в боевых условияхСША впервые использовали истребители F-35A в боевых условиях
В гараже бывшего военного кладовщика в Прилуках обнаружили 49 ящиков патронов и 175 гранатВ гараже бывшего военного кладовщика в Прилуках обнаружили 49 ящиков патронов и 175 гранат
Порошенко и Зеленский обсудят усиление санкций против РоSSииПорошенко и Зеленский обсудят усиление санкций против РоSSии
Украина и Турция парафировали договор о поставках противоктанковых ракет "Конус"Украина и Турция парафировали договор о поставках противоктанковых ракет "Конус"
Блок рекламы


Похожие новости
В МИД РоSSии назвали закон об украинском языке "принудительной украинизацией" назвала закон об украинском языке "принудительной украинизацией"В МИД РоSSии назвали закон об украинском языке "принудительной украинизацией" назвала закон об украинском языке "принудительной украинизацией"
Социологи назвали причины возвращения переселенцев в ОРДЛОСоциологи назвали причины возвращения переселенцев в ОРДЛО
В полиции назвали четыре наиболее распространенные схемы подкупа избирателейВ полиции назвали четыре наиболее распространенные схемы подкупа избирателей
"НФ": Луценко должен объяснить свое заявление о списке от посольства США"НФ": Луценко должен объяснить свое заявление о списке от посольства США
В посольстве США прокомментировали заявление Луценко о списке "неприкасаемых"В посольстве США прокомментировали заявление Луценко о списке "неприкасаемых"
Спецслужбы Швеции назвали РоSSию главной угрозой национальной безопасностиСпецслужбы Швеции назвали РоSSию главной угрозой национальной безопасности
В СБУ назвали стоимость избирательной пирамиды во главе с депутатом Верховной РадыВ СБУ назвали стоимость избирательной пирамиды во главе с депутатом Верховной Рады
Активисты назвали имя еще одного причастного к убийству Гандзюк
Суд обязал НАБУ открыть дело о содействии прокуроров САП деятельности ОПГСуд обязал НАБУ открыть дело о содействии прокуроров САП деятельности ОПГ
В ООН назвали число жертв боевых действий на ДонбассеВ ООН назвали число жертв боевых действий на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости