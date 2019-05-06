?Климкин намерен предложить Зеленскому свою отставку, а не ждать увольнения

"Меня никто не будет увольнять, поскольку у нас должна быть политическая культура".

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что встретился с избранным президентом Владимиром Зеленским и намерен предложить ему свою отставку.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Меня никто не будет увольнять, поскольку у нас должна быть политическая культура. В политической культуре - и я считаю, это будет правильным - позволить новому президенту выбрать тех, с кем он должен работать в таких сферах как внешняя политика, как оборона. Конечно, я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю. Я уже говорил, что у меня есть свои планы, в том числе политические. Это соответствует моим планам", - сказал Климкин журналистам.

Министр отметил, что провел "очень плодотворную встречу" с Зеленским.

"Мы обсудили разные вопросы. И я считаю, что там, где совпадают принципы и приоритеты - и я в этом очень оптимистичен - мы, безусловно, будем работать. Это касается как будущих советов, если они будут нужны, также и возможного участия в переговорах", - пояснил Климкин.

Напомним, ранее один из советников Зеленского, нардеп Сергей Лещенко, сообщил, что Министерство иностранных дел может возглавить бывший министр финансов Александр Данилюк. Подробнее о распределении должностей в команде новоизбранного президента читайте в материале LB.ua "Зе-команда. Хто не/є хто?".