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2023-06-20
Китай може використати свою глобальну політичну вагу та вплив на Росію для досягнення справедливого миру – Штайнмаєр
Глава Німеччини закликав Пекін докласти зусиль для досягнення миру в Україні.
Речниця президента Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр Керстін Гаммелін заявила, що глава ФРН закликав Китай вплинути на Росію щодо досягнення справедливого миру в Україні. Про це вона
Вона зазначила, що у межах зустрічі в Берліні з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном Штайнмаєр обговорив, зокрема, війну РФ проти України.
"Президент Штайнмаєр наголосив, що Китай може використати свою глобальну політичну вагу та вплив на Росію для досягнення справедливого миру", – додала Гаммелін.
Михайло Яровенко, ZN.ua