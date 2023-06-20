Китай може використати свою глобальну політичну вагу та вплив на Росію для досягнення справедливого миру – Штайнмаєр

Глава Німеччини закликав Пекін докласти зусиль для досягнення миру в Україні.

Речниця президента Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр Керстін Гаммелін заявила, що глава ФРН закликав Китай вплинути на Росію щодо досягнення справедливого миру в Україні. Про це вона написала у своєму Twitter, інформує ZN.ua.

Китай може використати свою глобальну політичну вагу та вплив на Росію для досягнення справедливого миру – Штайнмаєр

Вона зазначила, що у межах зустрічі в Берліні з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном Штайнмаєр обговорив, зокрема, війну РФ проти України.

"Президент Штайнмаєр наголосив, що Китай може використати свою глобальну політичну вагу та вплив на Росію для досягнення справедливого миру", – додала Гаммелін.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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