?Рада определит дату инаугурации Зеленского после 14 мая

Верховная Рада примет постановление о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на первой пленарной неделе, которая начнется 14 мая.

Об этом в интервью телеканалу "Прямой" рассказала первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

"Верховная Рада не будет нарушать закон в таком важнейшем вопросе, как инаугурация президента. Я убеждена, что Рада оперативно примет постановление о назначении даты инаугурации. Я убеждена, что на первой пленарной неделе, которая начнется 14 мая, будет принято постановление о дате инаугурации ", - сказала она.

В пятницу, 3 мая, парламентская газета "Голос Украины" опубликовала официальные результаты президентских выборов.

Напомним, 30 апреля Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов президента Украины. Шоумена Зеленского поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%.

По законодательству, инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов Центризбиркомом и публикации их в газете "Голос Украины", то есть не позднее 3 июня.

Дату инаугурации определяет парламент отдельным постановлением.