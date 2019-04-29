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Полиция Украины и Чехии договорились о сотрудничестве Встреча Аброськина и Вилда прошла в Праге. Полиция Украины и полиция Чехии сегодня, 29 апреля, подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью. Пресс-служба Национальной полиции сообщает, что документ подписали первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин и заместитель главы полиции Чешской Республики Ярослав Вилд. Встреча Аброськина и Вилда прошла в Праге. Отмечается, что речь шла о поиске, выявлении и документировании преступлений, связанных с организованными преступными группировками, нелегальной миграцией и торговлей людьми, а также о сотрудничестве в сфере борьбы с киберпреступностью, отмыванием денег, незаконной торговлей оружием, проявлениями транснациональной преступности.

LB.ua

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