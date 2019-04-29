?Саакашвили: люди Путина требуют от Зеленского не возвращать мне гражданство

"Также ставят категорическим условием не пускать меня в Украину".

Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что слова президента РФ Владимира Путина о его гражданстве следует понимать с точностью до наоборот.

Об этом он написал в фейсбуке, комментируя предложение Путина вернуть Саакашвили гражданство. 29 апреля роSSийский президент сказал, что Саакашвили был незаконно лишен гражданства Украины, и посоветовал Владимиру Зеленскому вернуть ему украинский паспорт.

"Кто советует будущему Президенту Украины вернуть мне гражданство? Путин? Это тот Путин, который в декабре 2017 года на пресс-конференции громко требовал от Порошенко выдворить меня из Украины?" - написал в ответ Саакашвили.

"Я точно знаю, что именно вы требовали от Порошенко не приглашать меня на инаугурацию в 2014-м. Теперь представители Путина через посредников требуют от Владимира Зеленского уступить и не только не возвращать мне гражданство, но также ставят категорическим условием не пускать меня в Украину", - заявил он.

По его словам, аналогичное требование РоSSия выставила Грузии, Армении, Азербайджану и даже Турции.

"По моей информации, именно это вы обсуждали с президентом Турции Эрдоганом в 2016 году во время саммита примирения в РоSSии", - написал Саакашвили и посоветовал Путину не вмешиваться в его отношения с Украиной.

Напомним, украинское гражданство Саакашвили было прекращено летом 2017 года. Это было сделано на основании того, что он подал недостоверную информацию при оформлении паспорта.