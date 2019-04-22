Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко

Она сказала, что это тянет на рекорд в книгу Гиннеса.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко утверждает, что менее чем за 24 часа команда Владимира Зеленского полностью изменила свои предвыборные обещания. Об этом она заявила в видео, опубликованном на Facebook.

"Это тянет на рекорд в книге Гиннеса! Меньше, чем через 24 часа после выборов полностью опровергнуть все свои предвыборные обещания", - подчеркнула Геращенко.

"Уже сегодня мы узнали, что не президент отвечает за тарифы, а как же тогда окончание эпохи бедности? Оказывается, что президент не может отрубать руки, потому что это (и не руки), должны осуждать суды. А как же тогда окончание эпохи лжи? Оказывается, что Минские соглашения - это единственный реалистичный формат решения войны в Донбассе. А как же тогда торговля на крови и окончание эпохи жадности? ", - возмутилась Геращенко.

Она считает, кампания Зеленского была построена на лжи, манипуляциях и фейках.

"Интересно, что сегодня думают его избиратели? Ну, а мы внимательно следим за тем, как новая команда выполняет свои предвыборные обещания", - сказала первый вице-спикер.

Напомним, ЦИК обработала уже 99% протоколов. Владимир Зеленский лидирует с большим отрывом – за него проголосовали 73,21% избирателей, за Порошенко - 24,46%.

Спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков уже успел заявить о том, что снижение тарифов на коммунальные услуги - не в компетенции главы государства, а также о том, что сейчас "нет возможности" закончить войну на востоке Украины и остановить роSSийскую агрессию.