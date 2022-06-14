Враг продолжает обстреливать Сумскую область: около полусотни прилетов за сутки

Глава ОВА Живицкий сообщил о последствиях обстрелов области роSSийскими оккупантами, информирует ZN.ua.

Враг продолжает обстреливать Сумскую область: около полусотни прилетов за сутки
© Дмитрий Живицкий Сумская ОВА/Telegram

РоSSийские оккупанты продолжают беспощадно обстреливать Сумскую область. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, как в области прошли сутки.

«Зноб-Новгородская громада: Минометный обстрел начался около 12 часов ночи, 11 взрывов. Огонь вели из САУ и минометов. Предварительно был поврежден один объект гражданской инфраструктуры. В 5:30 утра враг начал артобстрел громад, 21 прилет с реактивных систем залпового огня и САУ», – отметил Живицкий.

Он добавил, что после 5:30 враг обстрелял из артиллерии Краснопольсую громаду. В 6:30 оккупанты открыли артиллерийский огонь по территории Эсманской громады. В результате зафиксировано 28 прилетов из реактивных систем залпового огня.





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