"Українська команда" передала військовим ССО "Азов" дрони - Палатний

Волонтерський штаб "Українська команда" передав бійцям ССО "Азов" квадрокоптери та запас продуктів.

Про це повідомив керівник штабу Артур Палатний на своїй сторінці у Facebook, інформує Апостроф.

"Передали підрозділу ССО Азов коптери Mavic 3 і продуктові набори. Цілоденно працюємо, щоб наші військові мали все необхідне для ефективного знищення ворога. Дякуємо нашим хлопцям за службу. І дякуємо всім, хто долучився до придбання коптерів", - написав Палатний.

Він наголосив на тому, що потрібно продовжувати підтримувати армію.

"Тільки злагоджена і спільна робота всіх українців дозволить нам перемогти ворога. Тому закликаю всіх продовжувати допомагати. Як би важко не було, хлопцям на фронті важче. Тож об’єднуємо зусилля, підтримуємо воїнів та постраждалим від агресії росії", - підсумував Палатний.

Нагадаємо, раніше волонтерський штаб "Українська команда" передав українським захисникам на передовій квадрокоптери, тепловізійні приціли, а також понад тонну медикаментів для поранених воїнів у Харків та Дніпро.


Іван Троянов, Апостроф





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