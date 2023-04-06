Шойгу та Герасимов спланували план втечі з України: «Якщо буде команда…»

Володимир Путіна з генералами і Сергієм шойгу

Військовий експерт поділився думкою, чи російська армія планує відведення своїх збройних сил.

В ефірі "Politeka Online" військовий експерт Роман Світан розповів, чи зможе Шойгу та Герасимов правильно спланувати відхід армії Росії. Також Свіатн додав, що росіяни готують план втечі вже близько 3-4 місяців.

"Вони планують уже місяці три-чотири, після того, як перейшли з правого берега на лівий. Розташування деяких інженерно-техічних споруд, які вони зараз проводять на всій глибині фронту, принаймні запорізького та херсонського та в Криму, проводять у такому режимі - прикриття відходу, тобто вони спланували... Такі ж споруди вони проводили на правому березі херсонської області, у такому ж шаховому порядку. Готові вони відходити", - каже Світан.

окупанти, армія Росії

За словами військового, армія Росії буде готова відійти, якщо буде команда від вищого керівництва.

Сергій Шойгу

"Зможуть відійти - якщо буде команда. Вони втекли з ізюмського напрямку і там приймали рішення в основному командира нижчої ланки рятуючи себе та свої підрозділи", - додав військовий експерт Роман Світан.


Юлія Олександренко, politeka.net





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