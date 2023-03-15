Союзники Росії: строката команда, що скорочується — The Economist

Путіна підтримують коаліція невдач, товариство радянської пам'яті і банда опортуністів, інформує ZN.ua.

Союзники Росії: строката команда, що скорочується — The Economist
© Офіційний сайт Кремля

«Плани заходу ізолювати Росію, оточивши нас санітарним кордоном, зазнали фіаско. Ми зміцнюємо добросусідські відносини з міжнародною більшістю», — тішився нещодавно Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії.

На перший погляд Лавров має рацію. 23 лютого, за день до першої річниці вторгнення Росії в Україну, 39 країн відмовилися підтримати резолюцію ООН із засудженням дій агресора. Незважаючи на те, що Америка та її союзники запровадили санкції, економіка та торгівля Росії тримаються напрочуд добре. Лавров жваво долає повітряні милі до іноземних столиць, йдеться в матеріалі The Economist.

На папері геополітичний вплив Росії виглядає вражаюче. Вона має війська та найманців щонайменше в 16 інших країнах. Деякі підтримують дружніх автократів — як у Малі та Сирії. Інші підтримують «заморожені конфлікти», через які такі країни, як Грузія, не вступають у НАТО. За останнє десятиліття на Росію припадало більше половини імпорту зброї в 22 різні країни, включаючи такі великі, як Китай та Індія. В ООН Росію підтримали або, принаймні, утрималися від голосування десятки країн.

Природні ресурси та технології посилюють її потужніть. За десятиліття до вторгнення Росія була домінуючим постачальником природного газу для більш, ніж дюжини країн, що дало їй енергетичну зброю, яку вона без вагань використовувала проти Європи: у 2005, 2009 і ось знову минулого року. Десять країн виробляють основну частку своєї електроенергії з ядерних реакторів, побудованих у Росії, або тісно співпрацюють з Росією у сфері ядерних технологій.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер ЛяєнОбстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер Ляєн
Вербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідкаВербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідка
"Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії""Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії"
"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням
Росія через російський суд витребувала у Туреччини гроші за допомогу в гасінні пожежРосія через російський суд витребувала у Туреччини гроші за допомогу в гасінні пожеж
Блок рекламы


Похожие новости
Atlantic Council: Путін не зміг заморозити Європу, але енергетична війна Росії ще не закінчиласяAtlantic Council: Путін не зміг заморозити Європу, але енергетична війна Росії ще не закінчилася
У Росії триває дроновий психоз: тепер заміновано нафтопровід "Дружба", теж дронамиУ Росії триває дроновий психоз: тепер заміновано нафтопровід "Дружба", теж дронами
У Росії згоріли ще два великі склади - в окупованому Сімферополі та на УраліУ Росії згоріли ще два великі склади - в окупованому Сімферополі та на Уралі
Ще дві країни долучилися до групи по створенню трибуналу для РосіїЩе дві країни долучилися до групи по створенню трибуналу для Росії
«Росія за межами Росії»: Дубай став гаванню часів війни для російських еліт«Росія за межами Росії»: Дубай став гаванню часів війни для російських еліт
Проти Росії введено найбільше санкцій у світіПроти Росії введено найбільше санкцій у світі
Підвищення призовного віку з 18 до 21 року: оцінка ISW про зміщення акцентів мобілізації в РосіїПідвищення призовного віку з 18 до 21 року: оцінка ISW про зміщення акцентів мобілізації в Росії
Сценарії програшу Росії у війні: як реагуватиме Путін — The EconomistСценарії програшу Росії у війні: як реагуватиме Путін — The Economist
Міністр економіки Сербії виступив за введення санкцій проти РосіїМіністр економіки Сербії виступив за введення санкцій проти Росії
Заяви Росії суперечать умовам зернової угоди — КубраковЗаяви Росії суперечать умовам зернової угоди — Кубраков
Последние новости
Подгружаем последние новости