Союзники Росії: строката команда, що скорочується — The Economist

«Плани заходу ізолювати Росію, оточивши нас санітарним кордоном, зазнали фіаско. Ми зміцнюємо добросусідські відносини з міжнародною більшістю», — тішився нещодавно Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії.

На перший погляд Лавров має рацію. 23 лютого, за день до першої річниці вторгнення Росії в Україну, 39 країн відмовилися підтримати резолюцію ООН із засудженням дій агресора. Незважаючи на те, що Америка та її союзники запровадили санкції, економіка та торгівля Росії тримаються напрочуд добре. Лавров жваво долає повітряні милі до іноземних столиць, йдеться в матеріалі The Economist.

На папері геополітичний вплив Росії виглядає вражаюче. Вона має війська та найманців щонайменше в 16 інших країнах. Деякі підтримують дружніх автократів — як у Малі та Сирії. Інші підтримують «заморожені конфлікти», через які такі країни, як Грузія, не вступають у НАТО. За останнє десятиліття на Росію припадало більше половини імпорту зброї в 22 різні країни, включаючи такі великі, як Китай та Індія. В ООН Росію підтримали або, принаймні, утрималися від голосування десятки країн.

Природні ресурси та технології посилюють її потужніть. За десятиліття до вторгнення Росія була домінуючим постачальником природного газу для більш, ніж дюжини країн, що дало їй енергетичну зброю, яку вона без вагань використовувала проти Європи: у 2005, 2009 і ось знову минулого року. Десять країн виробляють основну частку своєї електроенергії з ядерних реакторів, побудованих у Росії, або тісно співпрацюють з Росією у сфері ядерних технологій.