Помер глава МЗС Білорусі Володимир Макей: його команда заявляла, що Кремль хоче ліквідувати Лукашенка

Ще вчора він був на роботі.

Помер глава МЗС Білорусі Володимир Макей: його команда заявляла, що Кремль хоче ліквідувати Лукашенка
© naviny.by

Раптово помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, повідомляє агентство «Белта» з посиланням на прессекретаря відомства.

Макею було 64 роки, причину його смерті поки що не названо.

Ще вчора, 25 листопада, сайт білоруського МЗС повідомляв про зустріч Макея з апостольським нунцієм Нунцієм, архієпископом Анте Йозічем.

Міністром закордонних справ Білорусі Макей став у 2012 році. Раніше працював помічником президента країни та головою адміністрації президента.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Новий скандал Орбана: прем'єр з'явився у шарфі з зображенням Угорщини, до складу його "включили" частини України та РумуніїНовий скандал Орбана: прем'єр з'явився у шарфі з зображенням Угорщини, до складу його "включили" частини України та Румунії
Після енергетики Росія може почати бити по медзакладах — британська розвідкаПісля енергетики Росія може почати бити по медзакладах — британська розвідка
Вибухи поблизу бази Чорноморського флоту в Росії підривають вплив російського флоту — британська розвідкаВибухи поблизу бази Чорноморського флоту в Росії підривають вплив російського флоту — британська розвідка
Накидували зашморг, катували електрикою, погрожували ножем: історії від жителів Херсона, що пережили окупаціюНакидували зашморг, катували електрикою, погрожували ножем: історії від жителів Херсона, що пережили окупацію
РФ виснажила свій арсенал високоточних ракет, але всеодно здатна найближчим часом завдати масованого удару – ISWРФ виснажила свій арсенал високоточних ракет, але всеодно здатна найближчим часом завдати масованого удару – ISW
Блок рекламы


Похожие новости
ЗСУ записали термінове звернення до народу БілорусіЗСУ записали термінове звернення до народу Білорусі
У Білорусі почали лікувати російських військовихУ Білорусі почали лікувати російських військових
Влада Флориди хоче змінити закон, щоб допомогти ДеСантісу балотуватися в президентиВлада Флориди хоче змінити закон, щоб допомогти ДеСантісу балотуватися в президенти
Маляр розповіла, чи є зараз загроза наступу з БілорусіМаляр розповіла, чи є зараз загроза наступу з Білорусі
Глава Пентагону зустрівся з міністром оборони Китаю: про що говорилиГлава Пентагону зустрівся з міністром оборони Китаю: про що говорили
Новий скандал Орбана: прем'єр з'явився у шарфі з зображенням Угорщини, до складу його "включили" частини України та РумуніїНовий скандал Орбана: прем'єр з'явився у шарфі з зображенням Угорщини, до складу його "включили" частини України та Румунії
Відео стрілянини при здачі солдатів РФ у полон ще більше розкололо російських блогерів і КремльВідео стрілянини при здачі солдатів РФ у полон ще більше розкололо російських блогерів і Кремль
Нова Зеландія розширила санкції проти Росії та Білорусі. У списку — доньки Путіна, дружина та син ЛукашенкаНова Зеландія розширила санкції проти Росії та Білорусі. У списку — доньки Путіна, дружина та син Лукашенка
Росія таємно перевезла з Білорусі ракети, до чого готується ворог: "Найближчим часом..."Росія таємно перевезла з Білорусі ракети, до чого готується ворог: "Найближчим часом..."
Син помер через три дні: з росії втік друг Путіна, який "знає багато секретів", подробиціСин помер через три дні: з росії втік друг Путіна, який "знає багато секретів", подробиці
Последние новости
Подгружаем последние новости