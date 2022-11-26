Новостей.COM ⇒
2022-11-26
Помер глава МЗС Білорусі Володимир Макей: його команда заявляла, що Кремль хоче ліквідувати Лукашенка
Ще вчора він був на роботі.
© naviny.by
Раптово помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, повідомляє агентство «
Макею було 64 роки, причину його смерті поки що не названо.
Ще вчора, 25 листопада, сайт білоруського МЗС повідомляв про зустріч Макея з апостольським нунцієм Нунцієм, архієпископом Анте Йозічем.
Міністром закордонних справ Білорусі Макей став у 2012 році. Раніше працював помічником президента країни та головою адміністрації президента.
Анастасія Дейна, ZN.ua