В Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрацию

В Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрацию
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В городе Лисичанск Луганской области будет создана городская военная администрация. Соответствующий указ №406/2022 президент Украины Владимир Зеленский подписал 11 июня, сообщает Офис президента.

"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: 1. Образовать Лисичанскую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области. 2. Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного состояния" мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 этого Указа", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его оглашения.

Начальником Лисичанской городской военной администрации назначен Валерий Сергеевич Шибик.

Тем временем Институт исследования войны (ISW) сообщает, что роSSийские войска продолжают усилия по перехвату контроля над трассой Т1302 Бахмут-Лисичанск и совершают штурм населенных пунктов вблизи трассы.


Анастасия Дэйна, ZN.ua





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