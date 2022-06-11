В Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрацию
В городе Лисичанск Луганской области будет создана городская военная администрация. Соответствующий указ №406/2022 президент Украины Владимир Зеленский подписал 11 июня, сообщает
"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: 1. Образовать Лисичанскую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области. 2. Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного состояния" мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 этого Указа", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его оглашения.
Начальником Лисичанской городской военной администрации
Тем временем Институт исследования войны (ISW) сообщает, что роSSийские войска продолжают усилия по перехвату контроля над трассой Т1302 Бахмут-Лисичанск и совершают штурм населенных пунктов вблизи трассы.