Черногория предоставит Украине дополнительную военную помощь

Черногорское правительство решило предоставить Украине дополнительную военную помощь, сообщает Министерство обороны Черногории .

«Это решение является последовательным в поддержке сохранения целостности и суверенитета Украины. С начала войны в Украине и сегодня Черногория как полноправный член НАТО и кандидат в члены ЕС , а также искренний друг украинского народа осуждала необоснованное и незаконное вторжение роSSийской федерации против суверенного европейского государства», - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что военная и гуманитарная помощь, оказанная Черногорией, «является доказательством бескорыстной поддержки храброго украинского народа и постоянной преданности общим действиям против недемократических принципов».