У Зеленского ответили на обвинения Байдена, напомнив об отсутствии превентивных санкций против РоSSии

Там напомнили и о четырех телефонных разговорах, состоявшихся между руководителями стран перед началом войны, информирует ZN.ua.

У Зеленского ответили на обвинения Байдена, напомнив об отсутствии превентивных санкций против РоSSии
© president.gov.ua

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, комментируя обвинения американского лидера Джо Байдена об игнорировании Владимиром Зеленским предупреждений о планах РоSSии о вторжении, напомнил, что партнеры также пропустили мимо ушей призывы Киева ввести превентивные антироSSийские санкции. Слова Никифорова цитирует "Ліга.нет".

Он также напомнил, что перед вторжением РФ Байден и Зеленский четыре раза говорили по телефону – обменивались мнениями и оценивали ситуацию.

"Поэтому фраза "не хотел слышать" вероятно требует уточнения. К тому же, если помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побудить РоSSию к отводу войск и деэскалации ситуации. И тут уже можно сказать, что наши партнеры "не хотели нас слышать"", – добавил спикер Зеленского.


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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