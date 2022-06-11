У Зеленского ответили на обвинения Байдена, напомнив об отсутствии превентивных санкций против РоSSии
Там напомнили и о четырех телефонных разговорах, состоявшихся между руководителями стран перед началом войны, информирует
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, комментируя обвинения американского лидера Джо Байдена об игнорировании Владимиром Зеленским предупреждений о планах РоSSии о вторжении, напомнил, что партнеры также пропустили мимо ушей призывы Киева ввести превентивные антироSSийские санкции. Слова Никифорова цитирует
Он также напомнил, что перед вторжением РФ Байден и Зеленский четыре раза говорили по телефону – обменивались мнениями и оценивали ситуацию.
"Поэтому фраза "не хотел слышать" вероятно требует уточнения. К тому же, если помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побудить РоSSию к отводу войск и деэскалации ситуации. И тут уже можно сказать, что наши партнеры "не хотели нас слышать"", – добавил спикер Зеленского.