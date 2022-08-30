"Це марно": у США зі скепсисом поставилися до указу путіна про збільшення військ

Міноборони росії ухвалило рішення збільшити штатну чисельність своїх збройних сил з 1,9 до 2,04 млн осіб.

Російська армія зазнає шалені втрати на війні з Україною як в особовому складі, так і у військовій техніці. Не дивно, що президент росії володимир путін хоче збільшити чисельність своєї армії і вже дав такий указ. У США переконані, що це "навряд чи матиме успіх".

Про це повідомляє телеканал CNN, який цитує високопоставленого представника Міністерства оборони США .

США вважають, що указ президента росії про збільшення чисельності збройних сил "навряд чи досягне успіху, оскільки росія історично не досягала цільових показників чисельності особового складу".

Чиновник додав, що навіть якщо росії і вдасться зібрати будь-який додатковий персонал до кінця року, то це не збільшить її спільну бойову міць. Справа в тому, що росія вжила не раціональних заходів для збільшення набору, таких як скасування верхньої вікової межі для новобранців, а також вербування ув'язнених.

"Це марно і не поліпшить становище армії росії. Адже багато з цих новобранців були помічені як літні, непридатні та погано навчені", - додав представник Пентагону. Він також зазначив, що до вторгнення росії в Україну рф "може вже не вистачати 150 000 осіб для своєї мети в мільйон людей".