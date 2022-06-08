Турция остановила военную операцию в одном из районов Сирии из-за того, что та оказалась невыгодной для РФ - Hurriyet

Турция остановила военную операцию в районе Айн-Исса на северо-востоке Сирии из-за того, что та оказалась невыгодной для РоSSии, пишет турецкая газета Hurriyet со ссылкой на свои источники.

В то же время РФ направила в данный район свои войска «для подкрепления».

Через район Айн-Исса пролегает стратегически важная магистраль М4, соединяющая города Хасеке, Ракка, Дейр-эз-Зор и Алеппо.