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2022-06-08
Турция остановила военную операцию в одном из районов Сирии из-за того, что та оказалась невыгодной для РФ - Hurriyet
При этом РФ направила туда свои войска в качестве подкрепления, информирует
Турция остановила военную операцию в районе Айн-Исса на северо-востоке Сирии из-за того, что та оказалась невыгодной для РоSSии, пишет турецкая газета
В то же время РФ направила в данный район свои войска «для подкрепления».
Через район Айн-Исса пролегает стратегически важная магистраль М4, соединяющая города Хасеке, Ракка, Дейр-эз-Зор и Алеппо.
Анастасия Дэйна, ZN.ua