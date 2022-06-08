NYT: Украина держит в секрете от США свою военную стратегию и данные о состоянии армии

Президент Владимир Зеленский ежедневно публикует в социальных сетях отчет о борьбе с роSSийским вторжением. Видео, демонстрирующие эффективность западного оружия в руках украинских военных, стали вирусными. А Пентагон регулярно проводит брифинги о ходе войны.

Но, несмотря на весь поток новостей, разведка США не располагает той информацией об украинских операциях, которую бы она хотела бы иметь. У нее сложилось лучшее представление об армии РоSSии, ее запланированных операциях, успехах и провалах, - пишет New York Times со ссылкой на действующих и бывших чиновников США .

Правительства часто держат в тайне общества информацию из соображений оперативной безопасности. Но эти информационные пробелы внутри американского правительства могут усложнить для администрации Джо Байдена процесс принятия решений по военной помощи в те времена, когда она отправляет в Украину вооружение на миллиарды долларов. Американские чиновники говорят, что украинское правительство дает им немного засекреченных брифингов или деталей относительно оперативных планов. Украинская сторона признает, что говорит американским коллегам не все.

Конечно, разведывательные управления США собирают информацию почти о каждой стране мира, включая Украину. Но американские шпионы сосредоточены на сборе данных о вражеских правительствах, например, в РоSSии, а не о друзьях, таких как Украина. РоSSия была главным приоритетом американской разведки на протяжении 75 лет. Но когда речь идет об украинцах, США больше старались помочь укреплению их разведывательных возможностей, а не шпионили за правительством в Киеве . В результате возникли "слепые пятна".

«Что мы действительно знаем об успехах Украины? Может ли кто-нибудь сказать точно, сколько солдат и сколько техники она потеряла?» – сказала Бет Саннер, ранее работавшая в разведке.