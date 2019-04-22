У Зеленского заявили, что сейчас "нет возможности" закончить войну на Донбассе

"Обещать это было невозможно и нельзя".

У Зеленского заявили, что сейчас "нет возможности" закончить войну на Донбассе
Дмитрий Разумков
Фото: Макс Требухов

В штабе Владимира Зеленского считают, что сейчас "нет возможности" закончить войну на востоке Украины и остановить роSSийскую агрессию.

Об этом заявил в эфире канала ICTV рассказал спикер штаба Дмитрий Разумков, передает ЛІГА.net.

Разумков отметил, что Минские соглашения "во многом не работают", но "отходить от них нельзя, потому что к ним подвязаны все ключевые санкции".

"На самом деле, это действительно самый тяжелый вопрос, потому что, по большому счету, в стране идут две войны: одна на востоке, и там украинская армия справляется, и вторая - внутри страны, это война с коррупцией..." - сказал Разумков.

На вопрос, есть ли конкретные механизмы, как начать процесс завершения войны, представитель Зеленского отметил, что "это длительный процесс".

"Никто, к сожалению, не имеет возможности закончить войну завтра. Обещать это было невозможно и нельзя", - заявил Разумков.

Напомним, во время дебатов на стадионе Зеленский вменял Петру Порошенко в вину то, что он не закончил войну РоSSии против Украины. Ключевым механизмом урегулирования ситуации на Донбассе у Зеленского тогда назвали "нормандский формат" и как его продолжение - Минские переговоры. Также Зеленский анонсировал "мощную информационную войну" за Донбасс.

Ранее, во время избирательной кампании, Зеленский говорил, что для того, чтобы прекратилась война на Донбассе, нужно "просто перестать стрелять".

В прошлом году Порошенко извинился за свое обещание быстро закончить Антитеррористическую операцию, которое он давал в 2014 году.


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