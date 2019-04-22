Первой задачей на посту президента Зеленский назвал возврат военнопленных

"Мы будем продолжать минский процесс, будем его перезагружать".

Первой задачей на посту президента Зеленский назвал возврат военнопленных
Фото: 112.ua

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский назвал главной своей задачей на посту главы государства возвращение всех военнопленных.

Об этом он заявил в ходе брифинга.

"Считаю, что для нас задача номер один - вернуть всех моряков, всех военнопленных. Я общался с родителями, с матерями наших моряков... На это невозможно спокойно реагировать. Не могу вам обещать, но я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой. Всех наших пленных без исключения", - сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что намерен перезагрузить минский процесс.

"Мы будем действовать в нормандском формате, продолжать минский процесс, мы будем его перезагружать, думаю, у нас там будут кадровые замены. В любом случае мы будем продолжать минское направление, идти до конца ради прекращения огня", - сказал Зеленский.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в УкраинеКремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в Украине
В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободуВ суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу
Найема облили фекалиями в ОдессеНайема облили фекалиями в Одессе
Порошенко и Данилюк обменялись обвинениями из-за ПриватбанкаПорошенко и Данилюк обменялись обвинениями из-за Приватбанка
Луценко: судебная система в Украине тяжело больнаЛуценко: судебная система в Украине тяжело больна
Блок рекламы


Похожие новости
Окружной админсуд Киева запретил назначать членов ВСП по квоте президентаОкружной админсуд Киева запретил назначать членов ВСП по квоте президента
Зеленский поблагодарил Макрона за поздравление с победой
Зеленский анонсировал "мощную информационную войну" за мир на ДонбассеЗеленский анонсировал "мощную информационную войну" за мир на Донбассе
ЕБА назвала семь первоочередных шагов, ожидаемых от нового президента УкраиныЕБА назвала семь первоочередных шагов, ожидаемых от нового президента Украины
ЦИК подсчитал 91,5% протоколов: Зеленский - 73,16%, Порошенко - 24,5%ЦИК подсчитал 91,5% протоколов: Зеленский - 73,16%, Порошенко - 24,5%
Генсек НАТО и глава Евросовета поздравили Зеленского с победой на выборах президента УкраиныГенсек НАТО и глава Евросовета поздравили Зеленского с победой на выборах президента Украины
Во втором туре выборов президента проголосовали больше 62% избирателейВо втором туре выборов президента проголосовали больше 62% избирателей
Зеленский хочет избавиться от ЛуценкоЗеленский хочет избавиться от Луценко
Рябошапка: кандидатур на должности по квоте президента у Зеленского еще нетРябошапка: кандидатур на должности по квоте президента у Зеленского еще нет
В Северной Македонии начались выборы президентаВ Северной Македонии начались выборы президента
Последние новости
Подгружаем последние новости