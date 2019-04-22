На избирательном участке в Лебединском проголосовал один человек

Участок открылся с опозданием.

На избирательном участке в Лебединском проголосовал один человек
Фото: Блок Петра Порошенка

В селе Лебединское Донецкой области, где избирательный участок открыли после 16:00, проголосовал один человек.

Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает Громадське.

По его словам, из-за близости территории к линии разграничения в поселке не смогли своевременно сформировать комиссию. Но 21 апреля в короткий срок нашли 9 человек, которые приняли присягу и приступили к работе. По состоянию на 22:00 там проголосовал один избиратель.

Также Евгений Радченко подтвердил, что между членами комиссий, работающих в зоне приближенной к линии разграничения, были разговоры о повышении зарплаты из-за риска для жизни, но детали не сообщил.

Как сообщалось, на участке в Лебединском зарегистрировано 680 избирателей.

Напомним, что ЦИК признал успешным второй тур выборов. Явка избирателей 21 апреля составила более 62%.


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