Новостей.COM ⇒ Политика

Посол Франции и евродепутат Хармс приехали в штаб Зеленского (обновлено) 12 апреля кандидат в президенты встречался с Макроном. Посол Франции Изабель Дюмон приехала в штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который по результатам ексит-поллов победил во втором туре выборов. Также в штабе Зеленского появился посол Эстонии в Украине Герт Антсу. Позже там появилась депутат Европарламента Ребекка Хармс. Фото: Диана Буцко Как сообщалось, 12 апреля президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с кандидатом в президенты Украины, актером Владимиром Зеленским. Встреча прошла в неформальной обстановке.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.