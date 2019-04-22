Посол Франции и евродепутат Хармс приехали в штаб Зеленского (обновлено)

12 апреля кандидат в президенты встречался с Макроном.

Посол Франции Изабель Дюмон приехала в штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который по результатам ексит-поллов победил во втором туре выборов.

Также в штабе Зеленского появился посол Эстонии в Украине Герт Антсу.

Позже там появилась депутат Европарламента Ребекка Хармс.

Фото: Диана Буцко

Как сообщалось, 12 апреля президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с кандидатом в президенты Украины, актером Владимиром Зеленским. Встреча прошла в неформальной обстановке.


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