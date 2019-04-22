Во втором туре выборов президента проголосовали больше 62% избирателей

Явка оказалась чуть ниже показателя первого тура.

Центральная избирательная комиссия обнародовала данные по финальной явке избирателей на 20:00. Согласно данным с 146 из 199 округов, на выборы пришли более 62% избирателей.

Самая высокая явка зафиксирована во Львовской области - более 67%, самая низкая - в Закарпатской - меньше 45%.

В Киеве проголосовали около 66%.

В первом туре явка составила 62,8%.

Напомним, что по данным экзит-поллов победу на выборах президента Украины одержал Владимир Зеленский, за него проголосовали больше 70% избирателей.


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