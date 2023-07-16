У Туреччині розповіли, чому підтримують розширення НАТО

Анкара вважає, що розширення Альянсу є запорукою тривалого миру і стабільності.

Туреччина підтримує розширення НАТО для забезпечення стабільності у світі. Про це у статті для Middle East Eye написав глава управління зв'язків адміністрації президента Туреччини Фахретін Алтун.

У Туреччині розповіли, чому підтримують розширення НАТО

“Туреччина була незамінним союзником Заходу з моменту її вступу до НАТО в 1952 році, відіграючи важливу роль у захисті трансатлантичної та європейської безпеки. У дедалі більш нестабільному світі, сповненому численних загроз і нових форм ведення війни, Туреччина бере активну участь у протистоянні цим новим викликам, підтримуючи при цьому стратегічну орієнтацію НАТО”, - пише Алтун.

За його словами, у майбутньому Туреччина залишатиметься вірним союзником і критично важливим партнером у нових ініціативах Альянсу.

“Туреччина інвестує значні кошти в оборону, швидко наближаючись до цільового показника у два відсотки ВВП на оборонні видатки. Як країна з другою за чисельністю армією в НАТО, Туреччина вважає, що розширення Альянсу є запорукою тривалого миру і стабільності у світі. Тому вона є рішучим прихильником інтеграції Північної Македонії і Боснії і Герцеговини до НАТО”, - заявив Алтун, додавши також, що напередодні нещодавнього Вільнюського саміту президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив чітку підтримку вступу України до Альянсу.

Алтун пояснив, що Туреччина підтримує географічне розширення НАТО не проти конкретної країни, а для того, щоб зробити Альянс всеосяжною організацією безпеки, яка допоможе досягти стабільності.

“Ми раді, що наші законні занепокоєння щодо політики Швеції у сфері боротьби з тероризмом були сприйняті нашими союзниками”, - додав він.

“Вільнюський саміт показав, що Туреччина і надалі залишатиметься сильним партнером і рухатиме Альянс вперед задля розв'язання спільних викликів безпеці відповідно до наших вимог національної безпеки. Вона і надалі залишатиметься чинником стабілізації у нестабільному світі”, - заявив Алтун.

Раніше повідомлялося, що Швеція і Фінляндія відмовилися від позаблоковості після вторгнення Росії в Україну минулого року, прагнучи більшої безпеки шляхом вступу до НАТО. Фінляндія стала членом НАТО у квітні, але для Швеції цей процес повільніший. Туреччина, зокрема, звинувачувала Швецію в наданні притулку політичним активістам, яких вона вважає терористами.

Нещодавно Ердоган відмовився від заперечень проти заявки Швеції, але повідомив, що вступ країни до Альянсу турецький парламент розглядатиме не раніше осені цього року.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
США не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додомуСША не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додому
Ердоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТОЕрдоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТО
Одна річ говорити: а давайте всіх саджати довічно, інша виносити такий вирок – МасловОдна річ говорити: а давайте всіх саджати довічно, інша виносити такий вирок – Маслов
Південна Корея відправила Україні літак з нелетальною військовою допомогоюПівденна Корея відправила Україні літак з нелетальною військовою допомогою
Президент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТОПрезидент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
Прем'єра Ізраїля виписали з лікарні. Лікарі розповіли про його станПрем'єра Ізраїля виписали з лікарні. Лікарі розповіли про його стан
У Повітряних силах розповіли, чому ППО не може збивати ракети та дрони подалі від містУ Повітряних силах розповіли, чому ППО не може збивати ракети та дрони подалі від міст
У ВМС розповіли, для чого окупанти перефарбовують кораблі в чорний колірУ ВМС розповіли, для чого окупанти перефарбовують кораблі в чорний колір
Блінкен: Довгострокові зобов'язання НАТО щодо України — найкращий спосіб переконати Путіна, що він не переможеБлінкен: Довгострокові зобов'язання НАТО щодо України — найкращий спосіб переконати Путіна, що він не переможе
Запрошення України до НАТО багато в чому прив'язане до завершення війни — президент ЛитвиЗапрошення України до НАТО багато в чому прив'язане до завершення війни — президент Литви
Туреччина може прискорити ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО — BloombergТуреччина може прискорити ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО — Bloomberg
Борис Джонсон порівняв цьогорічний саміт НАТО у Вільнюсі з самітом Альянсу у Бухаресті 2008 рокуБорис Джонсон порівняв цьогорічний саміт НАТО у Вільнюсі з самітом Альянсу у Бухаресті 2008 року
У МЗС Польщі пояснили чому Росія насправді закрила консульство у СмоленськуУ МЗС Польщі пояснили чому Росія насправді закрила консульство у Смоленську
У Сполучених Штатах вистачить ресурсів для підтримки України та захисту НАТО – ПентагонУ Сполучених Штатах вистачить ресурсів для підтримки України та захисту НАТО – Пентагон
«Я – ваш інструмент»: Тихановська та Байден на саміті НАТО«Я – ваш інструмент»: Тихановська та Байден на саміті НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости