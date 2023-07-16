У Туреччині розповіли, чому підтримують розширення НАТО

Анкара вважає, що розширення Альянсу є запорукою тривалого миру і стабільності.

Туреччина підтримує розширення НАТО для забезпечення стабільності у світі. Про це у статті для Middle East Eye написав глава управління зв'язків адміністрації президента Туреччини Фахретін Алтун.

“Туреччина була незамінним союзником Заходу з моменту її вступу до НАТО в 1952 році, відіграючи важливу роль у захисті трансатлантичної та європейської безпеки. У дедалі більш нестабільному світі, сповненому численних загроз і нових форм ведення війни, Туреччина бере активну участь у протистоянні цим новим викликам, підтримуючи при цьому стратегічну орієнтацію НАТО”, - пише Алтун.

За його словами, у майбутньому Туреччина залишатиметься вірним союзником і критично важливим партнером у нових ініціативах Альянсу.

“Туреччина інвестує значні кошти в оборону, швидко наближаючись до цільового показника у два відсотки ВВП на оборонні видатки. Як країна з другою за чисельністю армією в НАТО, Туреччина вважає, що розширення Альянсу є запорукою тривалого миру і стабільності у світі. Тому вона є рішучим прихильником інтеграції Північної Македонії і Боснії і Герцеговини до НАТО”, - заявив Алтун, додавши також, що напередодні нещодавнього Вільнюського саміту президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив чітку підтримку вступу України до Альянсу.

Алтун пояснив, що Туреччина підтримує географічне розширення НАТО не проти конкретної країни, а для того, щоб зробити Альянс всеосяжною організацією безпеки, яка допоможе досягти стабільності.

“Ми раді, що наші законні занепокоєння щодо політики Швеції у сфері боротьби з тероризмом були сприйняті нашими союзниками”, - додав він.

“Вільнюський саміт показав, що Туреччина і надалі залишатиметься сильним партнером і рухатиме Альянс вперед задля розв'язання спільних викликів безпеці відповідно до наших вимог національної безпеки. Вона і надалі залишатиметься чинником стабілізації у нестабільному світі”, - заявив Алтун.

Раніше повідомлялося, що Швеція і Фінляндія відмовилися від позаблоковості після вторгнення Росії в Україну минулого року, прагнучи більшої безпеки шляхом вступу до НАТО. Фінляндія стала членом НАТО у квітні, але для Швеції цей процес повільніший. Туреччина, зокрема, звинувачувала Швецію в наданні притулку політичним активістам, яких вона вважає терористами.

Нещодавно Ердоган відмовився від заперечень проти заявки Швеції, але повідомив, що вступ країни до Альянсу турецький парламент розглядатиме не раніше осені цього року.