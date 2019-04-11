РоSSия предупредила НАТО о возможном конфликте с Украиной

В Альянсе поддерживают Украину и Грузию.

РоSSия предупредила НАТО о возможном конфликте с Украиной
Фото: kprf.ru

Верхняя палата парламента РоSSийской Федерации 10 апреля заявила, что нарушение процедур прохождения украинских кораблей через Керченский пролив может привести к возникновению военного конфликта с участием НАТО.

В заявлении Совфеда говорится, что прохождение украинских кораблей через Керченский пролив - это "проблема соблюдения украинской стороной установленных процедур", передает Радио Свобода.

"Прохождение украинских кораблей через Керченский пролив - это не вопрос соотношения сил или присутствия НАТО в Черноморском регионе, а исключительно проблема соблюдения украинской стороной установленных процедур, которые ей хорошо известны и успешно исполнялись ею до ноября 2018 года. Попытки Украины действовать в обход этих процедур несут в себе риски возникновения военного конфликта между Украиной и РоSSийской Федерацией, в который может быть вовлечено и НАТО", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что "поддержка НАТО ... Грузии и Украины ... поощряет руководство этих двух стран, уверенное в своей безнаказанности, на новые авантюры".

Напомним, по итогам первой рабочей сессии встречи министров иностранных дел, посвященной 70-летию со дня основания альянса, был принят ряд мер для Украины и Грузии для усиления безопасности в регионе Черного моря.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что агрессия в Керченском проливе подтвердила, что Москва перешла от гибридной агрессии к открытой вооруженной угрозе.


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