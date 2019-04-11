ЦИК увеличил расходы на второй тур выборов на 12 млн гривен

Всего на первый и второй туры распределено 2 млрд 355 млн гривен.

ЦИК увеличил расходы на второй тур выборов на 12 млн гривен
Фото: Макс Требухов

Центральная избирательная комиссия сформировала состав 199 окружных избирательных комиссий по выборам Президента Украины для организации подготовки и проведения повторного голосования 21 апреля 2019 года.

Кроме того, ЦИК внес изменения в смету своих расходов, сообщает пресс-служба Центризбиркома.

После внесенных изменений сумма расходов комиссии увеличилась на 12 млн 413 тыс. 337 гривен и составляет 295 млн 186 тыс. 539 гривен.

Сообщается, что расходы окружных и участковых избирательных комиссий во втором туре составляют 782,6 млн гривен.

Всего на первый и второй тур выборов Президента распределено 2 млрд 355 млн гривен.

Согласно результатам первого тура выборов 31 марта, за шоумена Владимира Зеленского отдали голоса 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 15,95% избирателей.


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