Комвзвода воинской части в Харьковской области задержан при получении 10 тыс. гривен взятки

За эту сумму он обещал решить вопрос о непривлечении к дисциплинарной ответственности военнослужащего.

Комвзвода воинской части в Харьковской области задержан при получении 10 тыс. гривен взятки
Фото: hk.npu.gov.ua

В Харьковской области командир взвода воинской части Вооруженных сил Украины получил от подчиненного военнослужащего 10 тыс. гривен взятки за решение вопроса о непривлечении к дисциплинарной ответственности.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Отмечается, что 5 апреля комвзвода задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: hk.npu.gov.ua

Задержанному грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, ранее в Хмельницкой области замглавы военкомата попался при получении взятки за отсрочку от военной службы.


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