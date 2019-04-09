Минветеранов отправило 12 раненных военных на реабилитацию в Болгарию

Лечение оплатит болгарская клиника, а дорожные расходы и питание - трастовый фонд НАТО.

Минветеранов отправило 12 раненных военных на реабилитацию в Болгарию
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Группа раненных украинских военных сегодня отправится на медицинскую реабилитацию в Болгарию. Дорожные расходы и лечение оплатят иностранные партнеры, сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины.

"9 апреля в 9:00 утра на курс медицинской реабилитации в Болгарию отправится очередная группа раненых украинских воинов. 12 человек бесплатно получат курс медицинской реабилитации в больнице "Калероя" болгарского города Хисар", – сказано в сообщении.

Расходы, связанные с прохождением физиотерапии в течение двух недель и размещением украинцев в "Калерое", обеспечивает болгарская сторона, а расходы, связанные с международной и местной транспортировкой, медицинским страхованием и питанием на период медицинской реабилитации - Трастовый фонд НАТО в Украине в сфере медицинской реабилитации.

"Украинская сторона финансы на реализацию этого проекта не тратит", – подчеркнули в ведомстве.

В рамках проекта, который начался в середине 2018 года, в течение двух лет, реабилитацию должны пройти 300 украинских воинов. В настоящее время в болгарской клинике прошли лечение уже 94 раненых.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Ляшко из мести опубликовал в сети личные телефоны Зеленского и КоломойскогоЛяшко из мести опубликовал в сети личные телефоны Зеленского и Коломойского
Порошенко разместил в Telegram-канале голосование о дебатах на стадионеПорошенко разместил в Telegram-канале голосование о дебатах на стадионе
"Евролаб" взял на себя вину за ошибку с датой в анализах Зеленского"Евролаб" взял на себя вину за ошибку с датой в анализах Зеленского
Пулеметчицу Яну Червоную посмертно наградили орденом ХмельницкогоПулеметчицу Яну Червоную посмертно наградили орденом Хмельницкого
У Порошенко отреагировали на вызов Зеленского на дебатыУ Порошенко отреагировали на вызов Зеленского на дебаты
Блок рекламы


Похожие новости
В Украину приедут 150 американских элитных военных для тренировки ВСУВ Украину приедут 150 американских элитных военных для тренировки ВСУ
В зоне ООС погибли двое украинских военныхВ зоне ООС погибли двое украинских военных
В зоне ООС погибли двое военных, двое раненыВ зоне ООС погибли двое военных, двое ранены
На Донбассе в субботу получили ранения двое украинских военныхНа Донбассе в субботу получили ранения двое украинских военных
На Донбассе сегодня ранены двое украинских военныхНа Донбассе сегодня ранены двое украинских военных
В результате агрессии РФ против Украины погибли 2956 украинских военных, - ПорошенкоВ результате агрессии РФ против Украины погибли 2956 украинских военных, - Порошенко
В зоне ООС ранены трое украинских военныхВ зоне ООС ранены трое украинских военных
США примут на лечение 10 тяжелораненых украинских военныхСША примут на лечение 10 тяжелораненых украинских военных
Военные на Донбассе уничтожили БМП боевиков и две военных машиныВоенные на Донбассе уничтожили БМП боевиков и две военных машины
Фриз утвердила состав общественного совета в МинветерановФриз утвердила состав общественного совета в Минветеранов
Последние новости
Подгружаем последние новости