МВД обработало 2,6 тыс. обращений родственников пленных, пропавших и погибших военных

Операторы горячей линии МВД обработали более 2,6 тыс. обращений родственников военнослужащих: пленных, пропавших без вести и погибших. Об этом идет речь в сообщении ведомства в телеграмм-канале.

С 1 июня в МВД начат прием обращений родных и близких пленных, пропавших без вести и погибших украинских защитников. За этот период операторы горячей линии МВД обработали более 2,6 тыс. обращений", - говорится в сообщении.

Подавляющее большинство звонков поступало по вопросам личного состава Вооруженных сил Украины, более 17% – от родственников бойцов Национальной гвардии, почти 7% – от семей пограничников.

Также граждане интересуются судьбами родственников территориальной обороны и Национальной полиции.