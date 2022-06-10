МВД обработало 2,6 тыс. обращений родственников пленных, пропавших и погибших военных

Позвонив по номеру горячей линии, вы сможете оставить информацию о своих родственниках, которых ищете после начала событий 24 февраля, информирует ZN.ua.

МВД обработало 2,6 тыс. обращений родственников пленных, пропавших и погибших военных
С 1 июня в МВД начат прием обращений родных и близких украинских защитников
© пресс-служба МВД

Операторы горячей линии МВД обработали более 2,6 тыс. обращений родственников военнослужащих: пленных, пропавших без вести и погибших. Об этом идет речь в сообщении ведомства в телеграмм-канале.

С 1 июня в МВД начат прием обращений родных и близких пленных, пропавших без вести и погибших украинских защитников. За этот период операторы горячей линии МВД обработали более 2,6 тыс. обращений", - говорится в сообщении.

Подавляющее большинство звонков поступало по вопросам личного состава Вооруженных сил Украины, более 17% – от родственников бойцов Национальной гвардии, почти 7% – от семей пограничников.

Также граждане интересуются судьбами родственников территориальной обороны и Национальной полиции.


Оксана Коваль, ZN.ua





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