МВД обработало 2,6 тыс. обращений родственников пленных, пропавших и погибших военных
Позвонив по номеру горячей линии, вы сможете оставить информацию о своих родственниках, которых ищете после начала событий 24 февраля, информирует
Операторы горячей линии МВД обработали более 2,6 тыс. обращений родственников военнослужащих: пленных, пропавших без вести и погибших. Об этом
С 1 июня в МВД начат прием обращений родных и близких пленных, пропавших без вести и погибших украинских защитников. За этот период операторы горячей линии МВД обработали более 2,6 тыс. обращений", - говорится в сообщении.
Подавляющее большинство звонков поступало по вопросам личного состава Вооруженных сил Украины, более 17% – от родственников бойцов Национальной гвардии, почти 7% – от семей пограничников.
Также граждане интересуются судьбами родственников территориальной обороны и Национальной полиции.