Идентификация тел погибших защитников Мариуполя будет длиться месяцами — экс-командир «Азова»

Идентификация тел погибших защитников Мариуполя может занять несколько месяцев, поскольку для этого придется провезти ряд экспертиз по каждому погибшему, сообщил бывший командир полка «Азов» Максим Жорин.

Он подтвердил, что во время двух обменов удалось получить тела 220 защитников из «Азовстали» и процесс продолжается. Совершенно все тела погибших героев из Мариуполя уже находятся в Киеве и сейчас начинается сложная работа по опознанию тел.

«Дело в том, что большинство тел находится в ужасном состоянии и визуально опознать их абсолютно невозможно. Скажу, что это будет не скоро, придется проводить сложные экспертизы, исследовать ДНК, и думаю, что займет это, пожалуй, несколько месяцев для того, чтобы мы установили личность каждого героя», - сказал Жорин.

Также он сообщил, что еще почти столько же тел нужно вернуть, они все еще находятся в Мариуполе и сейчас продолжаются переговоры по дальнейшему обмену и возвращению их домой.

«Совершенно все тела мы должны вернуть домой и будем над этим работать», - добавил азовец.

Он уточнил, что среди тех, кого уже обменяли, примерно треть это бойцы полка «Азов», а остальные представители других подразделений, которые защищали Мариуполь, — морская пехота, полиция, СБУ , пограничники.

«Это сейчас можно сказать по форме одежды, по шевронам, но чтобы идентифицировать их, потребуется достаточно много времени», - уточнил Жорин.