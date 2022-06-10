Потери ВСУ на передовой: Подоляк назвал новые цифры погибших украинских военных

Михаил Подоляк

В Офисе президента озвучили новые данные о потерях ВСУ во время войны.

Ежедневные потери украинских войск в войне с россией составляют от 100 до 200 человек. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает BBC Украина.

Одной из главных причин больших потерь Подоляк назвал отсутствие паритета между украинскими и роSSийскими военными возможностями. По его словам, Украине нужны сотни, а не "горстки" мощнейших артиллерийских систем, которые может предоставить Запад. Для паритета с огневой мощностью врага и деоккупации территории Украины, по данным Подоляка, нужно до 300 ракетных систем.

Михаил Подоляк

Он добавил, что "пока россия не испытывает серьезного военного поражения, никакая форма диалога не будет возможной, и они будут продолжать пытаться захватить часть нашей страны".

Отметим, что 1 июня в интервью президент Владимир Зеленский заявлял, что ежедневно на фронте гибнут от 60 до 100 украинских военных. Еще около 500 человек ежедневно получают ранения.

Владимир Зеленский


Галина Струс, politeka.net





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