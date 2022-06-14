Вручение повесток: опровержение самых распространенных фейков
В стране продолжается всеобщая мобилизация из-за военной агрессии РоSSии. Военкоматы вызывают военнообязанных с помощью повесток. Получить повестку еще не означает мобилизацию в армию. В Центре противодействия дезинформации
Вручение повесток на улице
В ЦПД подчеркнули, что распространение такого тезиса "Остановили на улице и вручили повестку. Законом такое не предусмотрено!" является фейком.
Специалисты пояснили, что во время общей мобилизации в Украине граждане страны получают повестки о призыве на военную службу не только по месту жительства, работы, но и на улицах или на блокпостах. Данный формат не противоречит закону.
Повестка равна мобилизации
"Держи повестку. Собирайся на войну!" – это утверждение ложно. В ЦПД отметили, что в повестке указывается дата и время прибытия в территориальный центр комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии.
Вручение повестки не означает мобилизацию. В первую очередь, вызов в военкомат – для проверки данных гражданина и определения его пригодности к службе.