Вручение повесток: опровержение самых распространенных фейков

В Украине распространяется ложная информация о вручении повесток, информирует ZN.ua.

Вручение повесток: опровержение самых распространенных фейков
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В стране продолжается всеобщая мобилизация из-за военной агрессии РоSSии. Военкоматы вызывают военнообязанных с помощью повесток. Получить повестку еще не означает мобилизацию в армию. В Центре противодействия дезинформации назвали и опровергли три самых распространенных фейка о вручении повесток в Украине.

Вручение повесток на улице

В ЦПД подчеркнули, что распространение такого тезиса "Остановили на улице и вручили повестку. Законом такое не предусмотрено!" является фейком.

Специалисты пояснили, что во время общей мобилизации в Украине граждане страны получают повестки о призыве на военную службу не только по месту жительства, работы, но и на улицах или на блокпостах. Данный формат не противоречит закону.

Повестка равна мобилизации

"Держи повестку. Собирайся на войну!" – это утверждение ложно. В ЦПД отметили, что в повестке указывается дата и время прибытия в территориальный центр комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии.

Вручение повестки не означает мобилизацию. В первую очередь, вызов в военкомат – для проверки данных гражданина и определения его пригодности к службе.


Дарья Скрипник, ZN.ua





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