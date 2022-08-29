Від імені полку «Азов» поширювали фейковий маніфест із закликом «очистити від гнилля нагорі»

Полк "Азов" заявив про поширення від його імені фейкового маніфесту із закликом до рішучих дій щодо захисту України. Про це заявили на офіційному Telegram-каналі полку

В заяві йшлося про необхідність звільнити Україну «не тільки від московської імперії, але й від гнилля нагорі».

«Заявляємо наступне: полк "Азов" немає жодного відношення до даного маніфесту. Поки хтось витрачає свій час даремно, ми докладаємо усіх зусиль для збереження життя нашого народу. Боремося за незалежність, суверенність та територіальну цілісність України», - йдеться в заяві полку.

В полку додали, що планують помстимося за загибель кожного бійця "Азову" та кожного патріота України, але вона буде спрямована виключно на ворога - країну-терориста.