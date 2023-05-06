Вперше за шість місяців відбувся масштабний обмін бійців полку Азов

Востаннє його було проведено, коли до Туреччини прибув командний склад "Азову".

Сьогодні відбувся масштабний обмін військовополоненими, в результаті якого додому повертаються 45 бійців, серед яких певна кількість військових полку "Азов". Про це повідомив глава офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram, інформує ZN.ua.

Вперше за шість місяців відбувся масштабний обмін бійців полку Азов
Фото - Телеграм Андрія Єрмака

"Всі вони - нацгвардійці з підрозділу, створеного 9 років тому на азовських берегах. 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів", - написав голова офісу президента.

Цей обмін став особливим тим, що вперше з вересня 2022-го року додому повернулася велика кількість бійців безпосередньо полку "Азов". Раніше неодноразово обмінювалися захисники "Азовсталі", серед яких були прикордонники, морпіхи, нацгвардійці, але не було "азовців".

Також визволили учасника вже легендарної вертолітної місії ГУР МО з евакуації поранених з "Азовсталі". Евакуаційний гелікоптер, в якому він перебував, було збито, але воїн зумів вижити. Повернулася й молода пара, яка побралася прямо на Азовсталі, а також парамедик, який вже був у полоні в росіян з 2015 по 2017 рік.

Окрім цього, повертається додому ветеран афганської війни, 56-річний головний сержант, який отримав поранення на Майдані, пройшов АТО, ООС та відбивав повномасштабну агресію росіян в Маріуполі.

В Росію, натомість, відправилися три військові льотчики, які раніше були збиті та взяті в полон українськими військовими.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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