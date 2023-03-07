Спецслужби РФ намагаються отримати розвіддані щодо України “від імені” іноземних ЗМІ – СБУ

Росіяни прикидаються, що інформація їм потрібна для створення “журналістських матеріалів”, інформує ZN.ua.

Спецслужби РФ намагаються отримати розвіддані щодо України “від імені” іноземних ЗМІ – СБУ
© unsplash/fantasyflip

Кіберфахівці Служби безпеки України фіксують багато спроб російських спецслужб зібрати розвідувальну інформацію щодо України під виглядом представників іноземних ЗМІ, пише СБУ в Telegram.

Як зазначається, ворог звертається до медійників та інших профільних працівників через спеціалізовані інтернет-платформи і професійні форуми українських журналістів. Там росіяни розміщують запити на отримання даних "від імені співробітників відомих зарубіжних медіа" нібито для підготовки "сюжетів" чи "документальних фільмів" про війну РФ проти України.

У першу чергу, агресор хоче зібрати інформацію про результати ракетних ударів своїх військ по українських містах, зокрема про місця "прильотів" і наслідки.

"У разі надання відповідних медіафайлів або текстових повідомлень автори «оголошень» обіцяють «гонорар». Отримана таким чином інформація потрібна агресору для коригування повторних повітряних атак на українські об’єкти", – зазначили в СБУ.


Максим Царук, ZN.ua





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