Спецслужби РФ намагаються отримати розвіддані щодо України “від імені” іноземних ЗМІ – СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України фіксують багато спроб російських спецслужб зібрати розвідувальну інформацію щодо України під виглядом представників іноземних ЗМІ, пише СБУ в Telegram .

Як зазначається, ворог звертається до медійників та інших профільних працівників через спеціалізовані інтернет-платформи і професійні форуми українських журналістів. Там росіяни розміщують запити на отримання даних "від імені співробітників відомих зарубіжних медіа" нібито для підготовки "сюжетів" чи "документальних фільмів" про війну РФ проти України.

У першу чергу, агресор хоче зібрати інформацію про результати ракетних ударів своїх військ по українських містах, зокрема про місця "прильотів" і наслідки.