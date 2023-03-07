Спецслужби РФ намагаються отримати розвіддані щодо України “від імені” іноземних ЗМІ – СБУ
Росіяни прикидаються, що інформація їм потрібна для створення “журналістських матеріалів”, інформує
Кіберфахівці Служби безпеки України фіксують багато спроб російських спецслужб зібрати розвідувальну інформацію щодо України під виглядом представників іноземних ЗМІ, пише СБУ в
Як зазначається, ворог звертається до медійників та інших профільних працівників через спеціалізовані інтернет-платформи і професійні форуми українських журналістів. Там росіяни розміщують запити на отримання даних "від імені співробітників відомих зарубіжних медіа" нібито для підготовки "сюжетів" чи "документальних фільмів" про війну РФ проти України.
У першу чергу, агресор хоче зібрати інформацію про результати ракетних ударів своїх військ по українських містах, зокрема про місця "прильотів" і наслідки.
"У разі надання відповідних медіафайлів або текстових повідомлень автори «оголошень» обіцяють «гонорар». Отримана таким чином інформація потрібна агресору для коригування повторних повітряних атак на українські об’єкти", – зазначили в СБУ.