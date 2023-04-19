У Росії скасували ходу «Безсмертного полку» на 9 травня

Рішення стосується всіх регіонів.

У Росії на День перемоги 9 травня не буде цього року традиційної ходи «Безсмертний полк», повідомила російському даржагентству ТАСС співголова центрального штабу «Безсмертний полк Росії», депутатка Госудуми РФ Олена Цунаєва, інформує ZN.ua.

У Росії скасували ходу «Безсмертного полку» на 9 травня

За її словами ходу «Безсмертного полку» скасували у всіх російських регіонах.

«Кожен може вибрати зручний для себе формат Безсмертного полку і розповісти про свого героя, розмістивши портрет ветерана на автомобілі, на одязі чи бейджі», - заявила вона.

У свою чергу прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що поки не знає, чи братиме Путін участь в акції «Безсмертний полк».

Минулого року головну ходу «Безсмертного полку» у Москві не скасовували, у ньому особисто брав участь президент РФ Володимир Путін.


Ірина Знась, ZN.ua





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