У Росії скасували ходу «Безсмертного полку» на 9 травня
Рішення стосується всіх регіонів.
У Росії на День перемоги 9 травня не буде цього року традиційної ходи «Безсмертний полк»,
За її словами ходу «Безсмертного полку» скасували у всіх російських регіонах.
«Кожен може вибрати зручний для себе формат Безсмертного полку і розповісти про свого героя, розмістивши портрет ветерана на автомобілі, на одязі чи бейджі», - заявила вона.
У свою чергу прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що поки не знає, чи братиме Путін участь в акції «Безсмертний полк».
Минулого року головну ходу «Безсмертного полку» у Москві не скасовували, у ньому особисто брав участь президент РФ Володимир Путін.