У Львові видали половину всіх дозволів на виїзд чоловіків за кордон: як проводять оборудки від імені благодійних фондів

Зловживання на системі «Шлях» мають ознаку масштабної корупційної схеми із ниточками у владних кабінетах, інформує ZN.ua.

У Львові видали половину всіх дозволів на виїзд чоловіків за кордон: як проводять оборудки від імені благодійних фондів
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Із 50 тисяч військовозобов'язаних, яких впродовж минулого року внесли в систему "Шлях" для надання дозволу на виїзд за кордон по всій країні, -22 тисячі внесла Львівська обласна військова адміністрація, заяви голова ОВА Максим Козицький в інтерв’ю «Суспільному».

«На даний момент з 50 тисяч, які були внесені за минулий рік, близько 22 тисяч внесла ЛОВА. Ви можете уявити об?’єми звернень, які йдуть саме на ЛОВА, або кількість дозволів, які ми видали», – заявив Козицький журналістам та запевнив, що обладміністрація не веде базу даних тих, хто виїжджає.

Водночас журналісти виданні «Наші гроші. Львів» заявляють про системну корупцію у цій системі, де дозволи на виїзд з країни часто видають не волонтерам, а підставним особам, які хочуть покинути країну. Іноді це роблять від імені благодійних фондів, які навіть не в курсі такої діяльності.

Так у листопаді засновниця благодійного фонду «Твори добрі справи!» із Самбора Тетяна Лесик виявила, що її фонд використовують для прикриття таких махінації. В один і той же день вона отримала два офіційних листи від ЛОВА із відповідями на звернення її фонду щодо дозволу на виїзд волонтерів-чоловіків з її організації за кордон. У першому листі їй відмовили у виїзді трьох волонтерів, а в другому – погодили виїзд десяти.

«Тетяна здивувалася, бо клопотала лише за трьох волонтерів і саме їм відмовили. А от імена десяти волонтерів, які отримали право виїхати за кордон за гуманітарною допомогою для її фонду, вона, як стверджує, вперше прочитала у листі від ЛОВА», - зазначають журналісти.

Згідно із документами десяток невідомих жінці волонтерів нібито мешкали в навколишніх селах, однак як з’ясувалось, таких людей у цих населених пунктах не знають, а адреси проживання часто вигадані.

Схожа історія трапилась і з керівником ще однієї самбірської ГО «Ініціатива та порядок». Однак про махінації її керівник Ігор Веселовський дізнався, коли до нього прийшли з обшуком івано-франківські слідчі поліції.

«З обшуком прийшли до моїх батьків, де я прописаний. Це було несподівано. Я ніколи не звертався до ЛОВА з листами про виїзд волонтерів чи водіїв за кордон. У нашої організації в цьому не було потреби», – розповів він.

Однак слідчі продемонстрували йому лист від ГО «Ініціатива та порядок» із проханням на виїзд людей за кордон. Щоправда виявилось, що відтиск справжньої печатки взагалі не співпадає з підробкою, підпис теж не належить Веселовському, а також не співпала і IP-адреса, з якої висилали фейк.

Ще про одну «благодійну» оборудку розповів одесит Андрій Донець. Чоловік віддав власний благодійний фонд під патронат людям, які знайшли його в інтернеті, натомість вони допомогли йому виїхати за кордон:

«В мене був «свіжий» благодійний фонд, і мене знайшли просто в інтернеті, мої контакти. Мені подзвонив Андрій – його прізвище Шпак, я дізнався пізніше. Він сказав, що фонд потрібен для того, щоб займатися благодійністю. Але так, я погодився віддати фонд взамін на те, щоб мене вивезли за кордон».

Чоловік стверджує, що вірив, що основною діяльністю фонду буде благодійність, однак нещодавно дізнався, що з його допомогою з країни вивезено багато людей.

Згаданий Андрій Шпак – один із підозрюваних у незаконному переправленні чоловіків через кордон, яке зараз розслідує поліція Івано-Франківської області. Лише у цій справі, за даними поліції, ідентифіковано 150 чоловіків, які завдяки листам в ЛОВА, виїхали з України і не повернулися.

Підприємець раніше працював у Самбірській районній державній адміністрації, а кілька років тому Шпак намагався стати оперуповноваженим Територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові.

У червні його вже притягували до суду у справі про незаконне переправлення людей через кордон. Згідно з даними слідства, він пообіцяв одному із ухилянтів, що може забезпечити внесення його даних до системи «Шлях» за 2500 доларів за одну особу. Однак у суді він заявив, що брав гроші на ремонт авто для військових і його засудили умовно за шахрайство.

Водночас в ухвалі івано-франківського суду журналісти знайшли цікаве твердження: «Більшість листів, у яких містилися відомості про осіб, яких незаконно перенаправлено через державний кордон, умисно видалено з електронної пошти Humtransport1@gmail.com (це офіційна електрона скринька ЛОВА – ред.), що вказує на приховування слідів злочину».

В ЛОВА на прохання розслідувачів прокоментувати такий стан речей відповіли, що усі звернення, в тому числі щодо перетину державного кордону військовозобов’язаними водіями, які надходять на електронні скриньки, просто зберігають протягом нетривалого періоду та згодом видаляють.


Ірина Знась, ZN.ua





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