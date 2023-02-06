Російські спецслужби готують в Будапешті акції із закликом до «миру» — ЗМІ

Організатори «мирних акцій» уже неодноразово проводили антиукраїнські заходи в Угорщині

Російські спецслужби готують в Будапешті акції із закликом до «миру» — ЗМІ
© Ara

У Будапешті під егідою російських спецслужб готується пропагандистська акція із закликом до миру із Росією, повідомляє словацьке видання InfoDnes.

Повідомлення про заплановану акцію «проти війни із Росією» в столиці Угорщини з’явились ще наприкінці минулого тижня. На думку експертів, за запланованим заходом, як і раніше, найімовірніше стоять представники російських спецслужб з посольства РФ в Угорщині.

Відомо, що ключовим організатором протесту є Угорська робітнича партія, яку очолює угорський комуністичний політик Дьюла Тюрмер. Партія дотримується марксистської, комуністичної та євроскептичної ідеології та веде свою історію від Комуністичної партії Угорщини.

У заході на «підтримку миру» також візьме участь Угорське Коло Миру у співпраці з Рухом Угорського Форуму Миру, який було створено у вересні минулого року з ініціативи Ендре Шімо, яка вже організовувала антиукраїнську акцію біля посольства України в Будапешті 28 січня цього року.

«Як відомо, ця акція повністю контролювалася представниками російських спецслужб з посольства РФ в Угорщині, з якими Шімо підтримує зв'язок, але вона була безуспішною і не досягла мети навіть у медіапросторі», - заявило видання.


Ірина Знась, ZN.ua





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