У Будапешті під егідою російських спецслужб готується пропагандистська акція із закликом до миру із Росією, повідомляє словацьке видання InfoDnes.

Повідомлення про заплановану акцію «проти війни із Росією» в столиці Угорщини з’явились ще наприкінці минулого тижня. На думку експертів, за запланованим заходом, як і раніше, найімовірніше стоять представники російських спецслужб з посольства РФ в Угорщині.

Відомо, що ключовим організатором протесту є Угорська робітнича партія, яку очолює угорський комуністичний політик Дьюла Тюрмер. Партія дотримується марксистської, комуністичної та євроскептичної ідеології та веде свою історію від Комуністичної партії Угорщини.

У заході на «підтримку миру» також візьме участь Угорське Коло Миру у співпраці з Рухом Угорського Форуму Миру, який було створено у вересні минулого року з ініціативи Ендре Шімо, яка вже організовувала антиукраїнську акцію біля посольства України в Будапешті 28 січня цього року.