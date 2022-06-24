На офіційних сайтах РФ з'явилися фейкові повідомлення про антиросійські листівки в музеї Освенціму

Музей Аушвіц-Біркенау біля Освенцима заявив, що він став об'єктом "примітивної" пропаганди, яку розповсюджують російські державні агенції в соціальних мережах, повідомляє з Польщі AP NEWS .

Музей заявив, що в соціальних мережах з'явилися неправдиві повідомлення про те, що навколо меморіалу на місці колишнього табору смерті Аушвіц на півдні Польщі були розклеєні антиросійські листівки.

Тексти на фальшивих листівках нібито свідчать, що "єдиний газ, на який заслуговуєте ви (російські) і ваша країна (Росія), - це Zykon B". що діяло у 1940-1945 роках.

Зображення були розміщені в Твіттері на офіційних російських сайтах, включаючи Російське представництво з контролю над озброєннями у Відні, і ретвітнуті Міністерством закордонних справ Росії. Як виявилося, вони покликані представити росіян як об'єкт злобної русофобії. У деяких повідомленнях стверджувалося, що наклейки – справа рук українців.

Стверджувалося також, що наклейки з'явилися 22 червня – у річницю вторгнення нацистської Німеччини до Радянського Союзу 1941 року.

Музей Освенцима заявив, що в місцях, зображених на знімках, таких наклейок не виявлено і що камери спостереження не зафіксували, щоб хтось прикріплював щось до цих місць 22 червня або раніше. За словами представників музею, проведений аналіз показав, що фотографії були опрацьовані, а листівки додані цифровим способом.

РосЗМІ цілеспрямовано продукують дезінформацію у планетарному масштабі. Днями поширили черговий наратив – нібито Україна просить надати інформацію про українців віком до 60 років, які перебувають на території Польщі. У Центрі протидії дезінформації (ЦПД) спростували цю інформацію та закликали громадян перевіряти підозрювані «документи», які публікуються в соціальних мережах.