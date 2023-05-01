В Росії створять «музеї СВО»

Частину із них розміщуватимуть при освітніх закладах.

Президент Росії Владімір Путін доручив до 30 грудня 2023 року створити музеї, присвячені «подіям спеціальної військової операції та подвигам її учасників», тобто російського вторгнення в Україну, інформує ZN.ua .

Як йдеться в указі російського президента на сайті Кремля, «музеї» повинні створити на регіональному та муніципальному рівнях та на базі освітніх організацій. Курувати їх утворення доручено Мінкультури, Міносвіти, Мінобрнауки, Міноборони спільно з регіональною владою за участю Російського історичного суспільства. До кінця року ці стуктури повинні відвітувати про реалізацію проєкту.

Зокрема Міноборони та Мінкульту мають розглянути передачу цим утворенням «артефактів, пов'язаних із спеціальною військовою операцією».

В Росії всіляко намагаються героїзувати загарбницьку війну в Україні. Зокрема вже з 1 вересня 2023 року російським школярам розповідатимуть про «геройську» війну Росії в Україні та «причини початку СВО».