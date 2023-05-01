В Росії створять «музеї СВО»
Частину із них розміщуватимуть при освітніх закладах.
Президент Росії Владімір Путін доручив до 30 грудня 2023 року створити музеї, присвячені «подіям спеціальної військової операції та подвигам її учасників», тобто російського вторгнення в Україну, інформує
Як йдеться в
Зокрема Міноборони та Мінкульту мають розглянути передачу цим утворенням «артефактів, пов'язаних із спеціальною військовою операцією».
В Росії всіляко намагаються героїзувати загарбницьку війну в Україні. Зокрема вже з 1 вересня 2023 року російським школярам розповідатимуть про «геройську» війну Росії в Україні та «причини початку СВО».