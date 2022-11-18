"Так кому слід йти у відставку?": у Києві відповіли на тезу Сійярто про те, що антиросійській санкції довели Європу до рецесії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, нібито найбільше антиросійські санкції мають негативний вплив не на РФ , а на Євросоюз. За даними Magyar Hirlap , політик сказав, що ЄС обрав найгіршу з усіх можливих відповідей на російську агресію проти України.

На думку Сійярто, європейська економіка "рухається до рецесії (термін, який позначає загальне зниження економічної активності)", тоді як російська "не постраждала".

Тож угорський міністр закликав лідерів країн-членів Євросоюзу, які підтримують санкції проти Росії, "вийти і сказати, що вони довели європейську економіку до рецесії". А після цього, на думку Сійярто, вони повинні піти у відставку: "Це була б нормальна реакція тих, хто завдав шкоди Європі, запровадивши санкції".

На цю заяву вже відреагували у Києві. Речник МЗС України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook оприлюднив цифри, які свідчать про економічні проблеми Росії, спричинені в тому числі й санкціями. Ці цифри надають Рада ЄС, Світовий банк та Міжнародний валютним фондом.

Що сталося з економікою Росії після введення санкцій?

падіння ВВП від 5,5 до 9%;

від 5,5 до 9%; зменшення обсягів торгівлі товарами і послугами на 30-35%;

скорочення експорту нафти до ЄС на 90% до кінця року;

вихід майже 1000 іноземних компаній, які складали 40% ВВП;

інфляція на рівні 22%;

неможливість імпортувати технології та комплектуючі частини;

стрімке скорочення виробництва;

знецінення ринку капіталу.

За словами Ніколенка, економіка Росії відкотилася на 30 років назад. А Угорщина, відома своєю прихильністю до РФ , спеціально намагається применшити ефективність санкцій.

"Так кому слід йти у відставку: тим, хто захищає мир та безпеку в Європі, чи тим, хто розмиває зусилля ЄС із протидії агресії Росії?", - додає Ніколенко.