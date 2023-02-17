Реальні втрати РФ на війні можуть бути вищими, ніж в офіційних джерелах: пояснення ЗСУ
Окупанти фактично не евакуюють з поля бою своїх "трьохсотих", інформує
Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський розповів, що реальні втрати російської армії серед особового складу можуть бути значно більшими, ніж в офіційних джерелах.
"Дані, які подаються, це наближені до реальних, але не враховані деякі речі. Росіяни фактично не евакуюють своїх поранених бійців і більшість з них перетворюється на двохсотих. Про це повідомляють і полонені, які зараз у нас в полоні", - зазначив він.
Ба більше, коли в скупчення ворога попадає снаряд - також дуже важко визначити, скільки росіян ліквідовано при такій операції, зазначає Дмитрашківський.