Реальні втрати РФ на війні можуть бути вищими, ніж в офіційних джерелах: пояснення ЗСУ

Окупанти фактично не евакуюють з поля бою своїх "трьохсотих", інформує ZN.ua.

Реальні втрати РФ на війні можуть бути вищими, ніж в офіційних джерелах: пояснення ЗСУ
© Минобороны РоSSии/t.me

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський розповів, що реальні втрати російської армії серед особового складу можуть бути значно більшими, ніж в офіційних джерелах. Під час телемарафону він пояснив, що окупанти фактично не евакуюють з поля бою своїх поранених і, як наслідок, багато з них помирає.

"Дані, які подаються, це наближені до реальних, але не враховані деякі речі. Росіяни фактично не евакуюють своїх поранених бійців і більшість з них перетворюється на двохсотих. Про це повідомляють і полонені, які зараз у нас в полоні", - зазначив він.

Ба більше, коли в скупчення ворога попадає снаряд - також дуже важко визначити, скільки росіян ліквідовано при такій операції, зазначає Дмитрашківський.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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