На тимчасово окупованих територіях "референдуми" можливі лише в режимі фейкових новин – Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що в РФ не вистачає ресурсів, щоб створити навіть видимість проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

" РФ не вистачає колаборантів. На тимчасово окупованих територіях призначені гауляйтери не можуть сформувати органи управління. Проведення будь-яких "референдумів" можливе виключно в режимі фейкових новин", - наголосив Данілов у Twitter.