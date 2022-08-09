На тимчасово окупованих територіях "референдуми" можливі лише в режимі фейкових новин – Данілов

Секретар РНБО заявив, що у РФ не вистачає колаборантів, інформує ZN.ua.

На тимчасово окупованих територіях
© Facebook/РНБО України

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що в РФ не вистачає ресурсів, щоб створити навіть видимість проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

"РФ не вистачає колаборантів. На тимчасово окупованих територіях призначені гауляйтери не можуть сформувати органи управління. Проведення будь-яких "референдумів" можливе виключно в режимі фейкових новин", - наголосив Данілов у Twitter.


Анна Конюченко, ZN.ua





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