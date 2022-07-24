Окупанти готують фейкове «розслідування» про удар по драмтеатру Маріуполя, щоб звинуватити у злочині українців — ГУР

Російські окупанти готують власне псевдорозслідування про обставини бомбового удару по драмтеатру Маріуполя. Мета загарбників – спробувати зняти із себе відповідальність за вбивство кількох сотень мирних жителів, які на момент удару переховувались в приміщенні театру. Про це повідомляє ГУР Міноборони України.

За даним розвідки, наразі окупанти, за допомогою кількох знімальних груп російських телеканалів, готують постановчі відео, які начебто «мають довести», що вибух в Маріупольському драмтеатрі стався всередині приміщення. Всі руйнування відбулись, начебто «внаслідок детонації великої кількості вибухівки», а кількість жертв становила не більше 14 людей.

Розвідка повідомляє, що російські пропагандисти навіть знайшли так званих «свідків», які нібито «бачили», як напередодні «люди у військовій формі заносили ящики» всередину будівлі.

В ГУР підкреслили, що бомбовий удар по драмтеатру Маріуполя був і залишається одним із найстрашніших воєнних злочинів РФ у війні проти України.

Російські літаки скинули дві 500-кілограмові авіаційні бомби по приміщенню театру. На момент удару в ньому знаходились до тисячі цивільних. Переважна більшість з них – жінки та діти, які переховувались від російських обстрілів.