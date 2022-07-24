Окупанти готують фейкове «розслідування» про удар по драмтеатру Маріуполя, щоб звинуватити у злочині українців — ГУР

Удар по драмтеатру Маріуполя був і залишається одним із найстрашніших воєнних злочинів РФ у війні проти України, інформує ZN.ua.

Окупанти готують фейкове «розслідування» про удар по драмтеатру Маріуполя, щоб звинуватити у злочині українців — ГУР
© Maxar Technologies

Російські окупанти готують власне псевдорозслідування про обставини бомбового удару по драмтеатру Маріуполя. Мета загарбників – спробувати зняти із себе відповідальність за вбивство кількох сотень мирних жителів, які на момент удару переховувались в приміщенні театру. Про це повідомляє ГУР Міноборони України.

За даним розвідки, наразі окупанти, за допомогою кількох знімальних груп російських телеканалів, готують постановчі відео, які начебто «мають довести», що вибух в Маріупольському драмтеатрі стався всередині приміщення. Всі руйнування відбулись, начебто «внаслідок детонації великої кількості вибухівки», а кількість жертв становила не більше 14 людей.

Розвідка повідомляє, що російські пропагандисти навіть знайшли так званих «свідків», які нібито «бачили», як напередодні «люди у військовій формі заносили ящики» всередину будівлі.

В ГУР підкреслили, що бомбовий удар по драмтеатру Маріуполя був і залишається одним із найстрашніших воєнних злочинів РФ у війні проти України.

Російські літаки скинули дві 500-кілограмові авіаційні бомби по приміщенню театру. На момент удару в ньому знаходились до тисячі цивільних. Переважна більшість з них – жінки та діти, які переховувались від російських обстрілів.

За різними оцінками, під час удару там загинуло від 300 до 700 людей. Точну оцінку наразі дати неможливо, оскільки війська РФ не давали змоги рятувальникам підійти до руїн.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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