Путін підписав фейкові "договори" про анексію територій України та закликав Київ до переговорів: головне з виступу диктатора

У Георгіївській залі Кремля розпочалася церемонія підписання Володимиром Путіним "договорів" про включення тимчасово окупованих територій України до складу РФ.

"Сьогодні ми підписуємо договори про прийняття до складу Росії чотирьох нових регіонів, суб'єктів Російської Федерації", - заявив Путін. Люди свій вибір зробили. Однозначний вибір. Сьогодні ми підписуємо договір про приєднання чотирьох нових суб'єктів Російської Федерації. Тому що це воля мільйонів людей", - почав Путін звернення до росіян на церемонії підписання договорів про входження до складу Росії нових територій.

"Люди, які живуть у ДНР, ЛНР, Херсоні та Запоріжжі, стають нашими громадянами. Назавжди!", - заявив Путін, інформує Апостроф.

"Ми закликаємо Київ до переговорів, але вибір народу ми обговорювати не будемо, він зроблений, Росія народ не зрадить", - сказав Путін, додавши, що РФ закликає Київ негайно припинити вогонь та війну, яку він "розв'язав ще 2014 року".

"Ми захищатимемо нашу землю всіма засобами. Ми відбудуємо всі зруйновані міста та селища. Будемо розвивати підприємства, інфраструктуру, системи охорони здоров'я. Заходу ж не дає спокою, що є така велика країна, багата на ресурси Росія", - заявив Путін.

Захід хоче бачити нас колонією, натовпом бездушних рабів. Для них пряма загроза — наша філософія, тому вони й роблять замах на наших філософів, - зазначив Путін, назвавши "маячнею" пропонований заходом "порядок, заснований на правилах".

Також Путін заявив, що "англосаксам" вже мало санкцій, вони перейшли до диверсій, організувавши вибухи на міжнародних газових магістралях "Північного потоку". "Усім очевидно, кому це вигідно. Кому вигідно той і зробив", - висловився Путін і про НП на газопроводах.

Зазначимо, що сьогодні вночі глава Кремля підписав укази щодо визнання незалежності Запорізької та Херсонської областей. Відповідні документи опублікували на офіційному порталі правової інформації.


Олексій Руденко, Апостроф





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